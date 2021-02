기분을 바꾸는 공감각 라운지웨어 ‘스내피커들’

고급 브랜드 여성복 제작 방식 그대로 만든 파자마

언택트 시대가 열리면서 가장 크게 바뀐 것은 집에서 보내는 시간, 즉 ‘홈 라이프’다. 재택근무가 늘어나면서 근무와 휴식, 그리고 취미까지 집에서 해결하는 이들이 많아진 것. 외출복보다 일상복을 입는 시간이 길어지면서 라운지웨어 시장도 크게 성장했다. 더 편안하고 세련된 취향에 맞는 파자마를 찾는 이들이 늘어나서다.

2월 8일 패브릭 전문 기업 ‘무브’가 론칭한 ‘스내피커들’은 이처럼 다양해진 소비자의 니즈에 부합하는 전혀 새로운 컨셉의 라운지웨어다. 고급 여성 브랜드에서만 쓰였던 고퀄리티 봉제와 부자재를 사용해 내부 택부터 솔기까지 피부에 전혀 거슬리지 않는다. 또 기존 브랜드 ‘오드투옵티미즘’에서의 판매 데이터를 토대로 한국인 체형에 가장 잘 맞는 ‘아시안 핏’을 제작해 어떤 자세에서도 편안한 착용감을 느낄 수 있다.

이와 더불어 패브릭 전문 기업이 만든 파자마다운 감각적인 컬러와 프린팅이 시각적 즐거움을 더하고 모든 제품에 입혀진 스내피커들만의 향기가 독특한 후각적 경험을 선사함으로써 걸치는 순간 기분을 산뜻하게 바꾸는 공감각웨어로 설계됐다. 군더더기 없는 중성적 디자인으로 가까운 외출도 가능한 일명 ‘원마일 웨어’로 활용 가능한 것도 장점이다.

잘 만든 파자마의 편안함뿐 아니라 내 취향의 외출복을 입는 설레임을 집에서도 누리는 것이 스내피커들이 궁극적으로 추구하는 ‘경험의 사치’다.

일상의 풍경을 바꾸는 옷, 스내피커들은 지금 홈페이지 가입 시 즉시 사용 가능한 3,000원 쿠폰과 함께 론칭 이벤트 3종 할인 쿠폰을 추가로 지급하고 있다.

