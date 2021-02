800살 인천 장수동 은행나무 천연기념물 승격

200년 전부터 마을사람들 당제 "자연·학술 물론 민속적 가치 커"

수령(樹齡) 800년 이상으로 추정되는 인천 장수동 은행나무가 천연기념물이 됐다.

문화재청은 인천시 기념물 제12호인 장수동 은행나무를 국가지정문화재 천연기념물 제562호로 승격 지정했다고 8일 전했다. 인천시 남동구 장수동 만의골 입구에 자리한 은행나무다. 높이 28.2m·둘레 9.1m로 단정하고 균형 잡힌 모습을 자랑한다. 손상된 가지가 거의 없고, 가지와 잎이 무성한 부분의 동서·남북 폭도 각각 27.1m와 31.2m에 달할 만큼 건강하다. 이희영 천연기념물과 사무관은 "뿌리 부분에서 굵은 가지 다섯 개가 갈라져 높게 솟아올라 있다"며 "가지의 끝은 수양버들처럼 늘어진 형태"라고 설명했다.

이 나무의 유래는 알려진 바가 없다. 예부터 영험한 나무로만 전해져 마을 사람들이 집안에 액운이 있거나 돌림병이 돌면 제물을 차려놓고 치성(致誠)을 올렸다. 은행나무의 잎과 가지를 집으로 가져가서는 안 된다는 금기도 만들었다. 나무신이 인재가 날 수 있는 기운을 빼앗아 마을에 인재가 귀하다고도 전해진다. 마을 사람들은 200년 전부터 매년 음력 7월 1일이면 풍년과 무사태평을 기원하기 위해 당제를 올린다. 이 사무관은 "농경시대 나무 숭배의식인 당제가 오늘날에도 지속돼 자연과 인간의 아름다운 관계를 상징적으로 보여준다"며 "자연·학술은 물론 민속적 가치 또한 크다고 평가된다"고 말했다.

전국에 천연기념물로 지정된 은행나무는 인천 장수동의 그것을 포함해 스물다섯 그루다. 양평 용문사·서울 문묘·울주 구량리·영월 하송리·금산 요광리·괴산 읍내리·강릉 장덕리·원주 반계리·안동 용계리·영동 영국사·구미 농소리·금릉 조룡리·청도 대전리·의령 세간리·화순 야사리·강화 볼음도·부여 주암리·금산 보석사·강진 성동리·청도 적천사·함양 운곡리·담양 봉안리·당진 면천(2그루) 은행나무 등이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr