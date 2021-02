라뮬라, 재활용이 용이한 친환경 포장제 사용 제로 웨이스트 운동 동참

소비자와 환경을 생각하는 스킨케어 화장품 브랜드 라뮬라가 ‘제로 웨이스트’ 운동에 동참 중이다. 라뮬라는 “소비자를 현혹시키는 과대 포장을 하지 않고 택배 포장 시 사용되는 비닐 에어캡 대신 재활용 원료를 이용한 포장 법으로 환경보호에 힘쓰겠다”고 전했다.

제품의 가치를 높임과 동시에 지구 환경을 위해 100% 종이 완충재와 종이테이프, 종이 마 끈을 사용 중이다. 가정에서 버릴 때에도 테이프를 따로 뜯어서 버릴 필요 없이 바로 ‘종이’로 재활용 분리수거하면 되기 때문에 사용이 편리할 뿐만 아니라 환경까지 생각한 점이 눈길을 끈다.

종이 완충재는 독특한 벌집 모양의 구조로 에어캡보다 향상된 완충력을 지녔다. 표면이 마모되는 것을 비롯해 내부 충격으로 인해 제품이 손상되는 것을 방지해 준다. 소비자에게 안전하게 배송이 가능하며 제품의 가치를 올려주는 고급스러운 디자인으로 개성 있는 포장이 된다.

라뮬라의 전려아 대표는 "코로나 이후 가치 있는 소비 트렌드에 따라 더욱 적극적으로 생명과 환경을 지키는 지속 가능하고 효과적인 제품만을 개발할 것”이며, “'제로 웨이스트'운동에 동참하여 제품을 역 회수할 수 있는 방안과 화장품을 리필할 수 있는 방안을 검토 중이다."라고 말했다.

한편, 라뮬라는 루트 라인인 △1+1 판테놀 토너, △1+1 시카 히알루로닉 앰플, △판테놀 토너+시카히알루로닉 앰플로 할인 구성하여 신년행사를 진행 중이다. 설 선물을 준비하는 고객들에게는 합리적인 가격으로 루트 라인을 경험해 볼 수 있는 기회다. 특히 루트 케어 시카 히알루로닉 앰플은 서울산업진흥원에서 주최하는 '2020 서울 어워드 우수 상품'에서 인정받아 엠블럼을 수상한 바 있다. 현재 라뮬라 공식 홈페이지, 네이버 스마트 스토어, 쿠팡, 위메프, 지마켓, 옥션에서 구매할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr