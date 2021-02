초·중 입학생 등교 전 예방접종 권고…접종 후 전산등록해야

초등학교 4종·중학교 3종 접종 권고

[아시아경제 한진주 기자] 교육부와 질병관리청은 학생들의 감염병 예방과 건강 보호를 위해 초·중학교 입학 전 필수예방접종을 완료하도록 권고했다.

8일 질병관리청과 교육부, 지방자치단체와 학교장은 필수 예방접종을 권고하고 관련법에 따라 입학생의 예방접종을 완료 여부를 확인한다고 밝혔다. 입학을 앞둔 자녀의 보호자는 예방접종도우미 홈페이지나 모바일 앱에서 예방접종 내역을 확인하고 접종 후 기관에 전산등록을 요청하면 된다.

초등학생은 DTaP(디프테리아·파상풍·백일해) 5차, IPV(소아마비) 4차, MMR(홍역) 2차, 일본뇌염(불활성화 사백신 4차 또는 약독화 생백신 2차) 총 4종을 접종해야 한다. 중학생은 Tdap(또는 Td) 6차, 일본뇌염(불활성화 사백신 5차 또는 약독화 생백신 2차), HPV(인유두종바이러스) 1차(여학생만 대상) 접종을 완료해야 한다.

예방접종 금기자는 진단받은 의료기관에 접종 금기사유를 전산등록 요청하면 접종하지 않아도 된다. 코로나19 유행이 종료된 이후에도 홍역 등 예방접종 대상 감염병 발생 가능성이 높아질 수 있어 예방접종을 적시에 완료해야한다. 세계보건기구(WHO)도 코로나19 유행 중 예방접종 실시 원칙과 관련한 임시 지침을 지난해 3월에 발표한 바 있다.

당국은 "접종을 늦추거나 중단할 경우 코로나19 대응과 함께 홍역 등의 예방접종 대상 감염병 유행에 대응해야 하는 이중고를 겪을 수 있어 예방접종은 지속해서 실시해야 한다"며 "코로나19 종료 후 외부활동 증가, 해외 교류 증가 등으로 홍역, 유행성이하선염 등 예방접종 대상 감염병 유행에 대비하기 위해 제때 예방접종을 실시하는 것이 중요하다"고 강조했다.

정은경 질병관리청 청장과 유은혜 부총리 겸 교육부장관은 “홍역, 유행성이하선염 등의 예방접종을 완료하지 않은 경우 예방접종 대상 감염병 전파에 취약하므로, 표준예방접종일정에 따라 접종을 완료하고 입학해주기를 바란다"고 당부했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr