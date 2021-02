스가 지지율 40％ 붕괴…올림픽 회의론도 "82％, 재연기·취소"

스가 장남 고위 관료 접대 논란

62% "스가 설명 수긍 못해"

[아시아경제 기하영 기자]스가 내각 지지율이 40% 아래로 떨어졌다. 코로나19 확산과 스가 요시히데 일본 총리 장남의 공직자 접대 문제 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

교도통신이 6∼7일 일본 유권자를 상대로 실시한 전화 여론조사에서 스가 내각의 지지율은 38.8%를 기록했다. 이는 지난달 9∼10일 조사보다 2.5%포인트 하락한 수치다. 교도통신 조사에서 지지율이 40% 밑으로 떨어진 것은 지난해 9월 스가 내각 출범 후 처음이다. 반면 스가 내각을 지지하지 않는다는 응답은 3.1%포인트 상승해 45.9%를 기록했다.

이는 미성숙한 코로나19 대응과 여권 정치인이 긴급사태 와중에 유흥업소를 방문하는 등 몰지각한 행동을 한 것이 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 특히 위성방송 회사에 재직하는 스가 총리의 장남이 최근 인허가권을 쥔 총무성 고위 관료를 접대한 사실이 주간지의 폭로로 드러나면서 여론을 더욱 악화시킨 것으로 보인다.

이번 여론조사에서 응답자의 62.0%는 장남의 접대 문제에 관한 스가 총리의 설명을 수긍할 수 없다고 반응했다.

코로나19 백신 접종 계획에 대해서도 응답자의 82.8%가 '불안하다'고 밝혔다. 순조롭게 진행될 것이라는 견해를 밝힌 응답자는 14.7%에 불과했다. 앞서 스가 총리는 코로나19 백신 접종을 이달 중순 시작하겠다고 밝힌 바 있다. 백신을 접종하고 싶다고 밝힌 응답자는 63.1%였고 27.4%는 접종하고 싶지 않다고 답했다.

최근 모리 요시로 도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회 회장이 일본올림픽위원회(JOC) 임시 평의원회에서 여성 이사 증원 문제에 관해 "여성이 많은 이사회는 (회의 진행에) 시간이 걸린다"며 여성을 멸시하는 발언을 한 것과 관련해 응답자의 59.9%는 모리가 회장으로 적당한 인물이 아니라는 견해를 밝혔다. 그는 이번 사건에 대해 사과하고 사퇴를 거부했으나 물러나야 한다는 압력이 더 커질 것으로 예상된다.

이런 가운데 올림픽에 관한 회의론은 커지고 있다. 전체 응답자 중 82.3%가 예정대로 올림픽을 개최하는 것에 부정적으로 반응했다. 올해 여름으로 1년 연기된 도쿄 올림픽·패럴림픽에 관해 응답자의 47.1%가 재연기해야 한다고 밝혔고 35.2%가 취소해야 한다고 답했다. 이번 조사에서 예정대로 개최해야 한다는 응답은 14.5%에 그쳤다.

올림픽 개최 형식에 대해서는 49.6%가 '관객 수 제한'을 택했고 43.1%가 '무관객 개최'가 필요하다고 답했다. 통상 방식의 개최를 선택한 응답자는 3.4%였다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr