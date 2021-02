서울시장 적합도, 박영선 25.8% 1위…안철수·나경원 순

한국리서치 조사

부동층도 15.7%

[아시아경제 기하영 기자]박영선 전 중소벤처기업부 장관이 차기 서울시장 후보 지지율 조사에서 1위를 기록했다. 안철수 국민의당 대표가 6.3%포인트 차이로 박 전 장관의 뒤를 이었다.

7일 한국리서치가 한국일보 의뢰로 지난 4∼6일 18세 이상 서울시민 800명을 대상으로 서울시장으로 적합한 후보를 물은 결과, 민주당 예비후보인 박 전 장관이 지지율 25.8%로 1위에 올랐다. 안철수 국민의당 대표는 19.5%로 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트) 이내 격차로 뒤를 이었다.

나경원, 오세훈 국민의힘 후보는 각각 12.9%, 9.2%였고, 우상호 더불어민주당 후보는 5.2%로 집계됐다.

그밖에 금태섭 전 의원 1.9%, 조은희 서초구청장 1.6%, 김진애 열린민주당 의원 1.1%, 오신환 국민의힘 전 의원 0.5%, 조정훈 시대전환 의원 0.1% 순이었다. 모름·무응답이 15.7%, '적합한 후보가 없다'는 3.5%로 나타났다.

서울시장 선거와 관련해 가장 관심이 가는 이슈를 묻는 질문에는 응답자의 49.7%가 부동산·주거 정책을 꼽았다. 뒤를 이어 일자리 정책(11.0%), 복지 정책(10.5%), 코로나 대응(10.1%) 순이었다.

특히 서울시장 선거에 반드시 투표하겠다고 밝힌 응답자 중 52.1%가 부동산·주거정책을 최대이슈로 꼽았다. 이번 선거가 발생한 이유인 권력형 성폭행의 방지 방안을 주요 이슈로 선택한 응답자는 4.7%에 그쳤다.

