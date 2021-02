총기 종류·사상자 여부 불확실

[아시아경제 기하영 기자]미얀마 남동부 미야와디 지역에서 7일 경찰이 쿠데타에 항의하는 시위대를 해산하는 과정에서 총성이 들린 것으로 전해졌다.

주요 외신에 따르면, 현지 매체 페이스북 중계 방송에서 제복 차림의 무장 경찰이 수 백명 시위대 속으로 돌진하는 모습이 찍힌 것으로 알려졌다. 이후 총소리가 들렸지만 어떤 종류의 총탄이 발사됐는지 사상자가 있는지 여부는 불확실하다고 외신은 보도했다.

지난 1일 쿠데타가 발발한 이후 미야와디를 비롯한 미얀마 전국 각지에서는 수만 여명의 시민들이 거리로 나와 항의 시위를 벌이고 있다. 시위는 평화적인 방법으로 진행돼왔다.

