[아시아경제 기하영 기자]서울시는 7일 오후 4시를 기해 초미세먼지주의보를 해제했다고 밝혔다.

이날 오후 4시 기준 서울 지역 대기 중 초미세먼지(PM-2.5) 평균 농도가 시간당 22㎍/㎥로, 해제 기준인 35㎍/㎥ 미만으로 떨어졌기 때문이다. 앞서 서울에는 전날 오후 8시에 초미세먼지주의보가 발령됐다.

연구원은 "7일 오후 중국 북부지방에서 확장하는 고기압의 영향으로 차가운 북서풍이 불며 대기 확산이 원활해져 (초미세먼지) 고농도가 해소된 것으로 추정된다"고 설명했다.

