[아시아경제 기하영 기자]7일 미세먼지 농도가 전 권역에서 '나쁨' 혹은 '매우 나쁨' 상태이나 오후부터 점차 해소될 전망이다.

국립환경과학원 대기질통합예보센터는 이날 전 권역의 미세먼지 농도가 '나쁨'이라고 예보했다. 전 권역에서 일시적으로 '매우 나쁨' 수준도 나타날 것으로 예상했다.

오전 11시 기준 시도별 일평균 초미세먼지 농도는 서울 82㎍/㎥, 경기 81㎍/㎥, 충남 69㎍/㎥, 광주·강원 64㎍/㎥ 등이다.

일평균 미세먼지 농도도 서울 119㎍/㎥, 경기 116㎍/㎥, 충남 102㎍/㎥ 등으로 나타났다.

국립환경과학원은 "전 권역에서 대기 정체로 인해 전일 미세먼지 및 국내 발생 미세먼지가 축적되고, 여기에 국외 미세먼지가 더해져 농도가 높겠다"며 "오후부터는 원활한 대기 확산으로 점차 해소될 것"이라고 설명했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr