박영선, "당통합·서울시장 후보 단일화에 찬성"

[아시아경제 오주연 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 서울시장 후보 단일화에 찬성한다는 입장을 밝혔다. 열린민주당과의 당대당 통합에 대해서도 당 지도부가 결정할 사안이지만 찬성한다고 전했다.

박 전 장관은 7일 오전 우상호 더불어민주당 의원과 정봉주 열린민주당 전 의원이 양당 통합을 전제로 한 후보 단일화에 합의한 것과 관련해 "이미 찬성한다는 입장을 밝혔다"고 말했다.

이날 서울 강서구 마곡지구를 방문한 박 전 장관은 단일화에 대한 생각을 묻는 기자들의 질문에 "빠르면 빠를수록 좋겠다"면서 "박시영TV에 출연하는 날 정봉주 의원을 잠깐 만났는데 서로 앞으로 서울시장 행보와 관련해서 '힘을 합치자, 잘해보자'라고 했다"고 전했다.

이어 "오늘 정 전 의원이 우 의원을 만난 건 그 연장선상에서 만난 것"이라고 설명했다.

단일화를 넘어 당대당 통합에 대해서도 "최고위원들을 비롯한 당 지도부가 결정할 문제이기는 하지만 저는 찬성한다"고 말했다.

이날 우 의원과 정 전 의원은 통합을 전제로 한 후보 단일화에 합의했다.

우 의원은 "야권이 정치공학적 후보 단일화 추진하고 있는데 이것이 성사될 경우에 우리당의 승리를 장담할 수 없는 상황이라고 보여진다"며 "양자 구도에서 치러질 경우에도 승리할 수 있는 준비를 해야 한다는 절박함 속에서 통합이 추진돼야 한다"고 강조했다.

정 전 의원도 "열린민주당을 창당하면서 전략적 이별을 할 수밖에 없었지만 마음속에 한뿌리, 한정당, 특히 문재인 정부의 성공을 위해 함께 노력한다는 정신은 변함이 없었다"고 말했다.

