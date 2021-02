이틀 연속 시위 미얀마 시민, 충돌 대신 장미꽃 전하며 비폭력 운동 이어가

[아시아경제 권재희 기자] 군부에 의한 쿠데타 사태가 일주일째로 접어든 미얀마에서 시민들이 경찰과의 물리적 충돌 대신 비폭력을 외치며 평화적 저항운동에 나서고 있다.

7일 주요 외신 등에 따르면 전날 미얀마 최대도시 양곤에서는 수천명의 시민이 거리로 쏟아져 나왔다.

제2의 도시 만달레이와 군의 경계가 삼엄한 수도 네피도 등에서도 항의시위가 열린 것으로 확인됐다. 시위대는 수 만 명에 달하는 것으로 추산됐다.

그러나 시위대가 경찰 혹은 군과 충돌했다는 보도는 나오지 않았다.

인터넷이 차단되기 전 현지 매체의 중계영상에 따르면 거리의 시위대가 경찰이 가시철사를 치고 앞을 막자 방향을 돌리거나 이들과 거리를 두고 구호를 외치는 등의 모습을 보였다.

일부 시위대는 시위 진압복 차림의 경찰들에게 다가가 장미꽃을 달아주며 군정이 아닌 국민의 편에 서달라고 말하기도 했다고 영국 BBC방송은 전했다.

앞서 미얀마에서는 1988년과 2007년 민주화운동 당시 군부가 시위대를 무자비하게 유혈 진압한 전례가 있다.

1988년 9월 민주화 운동 당시 무자비한 진압으로 3000여명이 숨졌다.

2007년에는 군정의 급격한 유가 인상으로 불거진 시위가 발생해 수백 명이 사망하기도 했다.

이를 우려한 아웅산 수치 국가고문도 쿠데타 당일 성명을 통해 국민들에게 쿠데타를 인정하지 말라고 촉구하면서도 '비폭력'을 당부한 것으로 알려졌다.

수치 고문의 최측근인 윈 테인도 "수치 고문이 촉구한 것처럼 비폭력적 방법으로 할 수 있는 한 최대한 시민 불복종을 통해 쿠데타에 저항해야 한다"고 촉구했다.

BBC는 "미얀마인들은 군부가 할 수 있는 폭력 진압을 매우 잘 알고 있다"며 "그들의 주장을 전달할 수 있는 다른 비폭력적 방식을 찾고 있다"고 전했다.

이와 관련, 미얀마인들은 쿠데타 이틀째인 2일 밤부터 최대 도시 양곤시를 중심으로 '냄비 두드리기'를 통한 항의 시위를 계속 진행 중이다.

미얀마에서는 냄비 등을 두드려 소음을 내는 것이 악마를 쫓아내는 의미라는 점을 빗대 군부를 비판한 것이다.

양곤 시내 상점 거리와 아파트 베란다 등에는 최근 빨간 풍선과 빨간 셔츠가 매달린 모습이 눈에 띄는데, 이는 수치 고문이 이끄는 민주주의민족동맹(NLD)의 상징색인 빨간색을 이용한 비폭력 항의 시위의 일환이다.

병원 의료진과 필수업종 공무원들 사이에서는 진료를 거부하거나 아예 사직함으로써 군정의 통치에 타격을 주려는 움직임도 확산하는 분위기다.

지난 3일에는 군부 소유 통신기업인 미텔 소속 기술자 71명이 사표를 던졌다고 dpa 통신은 전했다.

SNS를 통해 군부를 비판하고 미얀마 민주주의 복원에 대한 지지를 전세계에 호소하는 글들도 주요 비폭력 저항 수단이다.

BBC는 일부 예술가들이 펜으로 쿠데타에 항의하고 싸운다고 전했다.

미얀마 남녀노소가 '냄비 두드리기'를 하며 쿠데타에 항의하는 그림은 최근 SNS상에서 많은 지지를 받았다.

이 그림을 그린 '펜 홀더'라는 가명의 예술가는 방송에 "우리 국민은 무기가 없다"며 "예술가로서 나는 펜을 가지고 싸운다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr