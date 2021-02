“1분에 1000대 매진”…파세코 ‘캠핑난로’ 네이버 쇼핑 앙코르 생방송

캠핑족 필수템으로 각광…오는 8일 12시부터 60분 간 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 파세코는 네이버 쇼핑라이브에서 캠핑난로를 판매한다고 7일 밝혔다.

파세코에 따르면 이 캠핑난로는 지난해 12월 진행 방송에서 1분만에 1000대 판매 기록을 세운 제품이다. 꾸준한 추가 판매 요청에 힘입어 앙코르 방송을 진행하게 됐다.

판매 상품은 심지 석유 난로 Δ캠프-25S Δ캠프-27 Δ캠프-10 모델 3종이다. 높이 조절이 가능한 리프트를 탑재해 연소공간과 측열 공간을 늘릴 수 있다. 또 자동소화 장치를 갖춰 안전성도 높다.

특히 이번 라이브방송을 통해 첫선을 보이는 '캠프-10'은 '불멍' 트렌드 맞춤 제품이라고 파세코 측은 설명했다. 불멍은 불이 타오르는 모양을 보거나 소리를 들으며 마음의 안정을 찾는 취미 활동이다. 이 제품은 불 모양을 더욱 잘 관찰할 수 있도록 유리 투시 창을 설치한 것이 포인트다. 여기에 티타늄 이온 특수 코팅 표면 처리기술을 적용해 노을을 감상하는 듯한 분위기를 냈다고 회사 측은 덧붙였다.

라이브 방송은 8일 낮 12시부터 네이버 쇼핑라이브 사이트에서 진행한다. 방송 중 3000원 할인 쿠폰도 증정할 예정이다.

파세코 관계자는 "지난 방송에서 뜨거웠던 소비자 성원에 힘입어 앙코르 라이브방송을 진행하게 됐다"며 "방송 중 여러 행사도 함께 진행하는 만큼 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

