박용진 "여의도 10배, 김포공항 부지 활용하자" 朴·禹에 제안

[아시아경제 구채은 기자] 차기 대권 도전을 선언한 박용진 더불어민주당 의원이 7일 '김포공항 부지 스마트시티 구축 프로젝트'를 박영선, 우상호 민주당 서울시장 선거 예비후보에 공개 제안했다.

김포의 공항 기능을 인천국제공항으로 이전하고, 김포 부지를 20만 가구가 들어설 수 있는 주택공급지로 활용하자는 아이디어다.

7일 박용진 의원은 페이스북에 "김포공항 부지는 여의도의 10배인 900만평이 되기 때문에 20만 가구를 충분히 수용할 수 있어 서울 도심 주택 공급의 문제 해결의 최적일 수 있다"고 설명했다. 그는 "국가부지기 때문에 적극적인 공공개발과 공적분양을 통해 사회 통합적 주택정책을 펼쳐나가기에도 적합한 곳"이라고 부연했다.

박 의원은 이곳에 아파트만 짓고 건물만 세우자는 것이 아니라 최첨단 스마트시티도 구축할 수 있다고 언급했다. 인공지능(AI), 자율주행 자동차, 드론 등 최첨단 기술이 집약된 도시를 지을 수 있다는 구상이다.

김포공항 이전을 통해 서울 서부권 개발 등 서울 균형발전에도 도움이 될 것이라 봤다. 그는 “김포공항 부지 주변의 마곡, 상암 등 특화 지구들과 연계해 서울 전체의 가치와 효율을 높이는 글로벌시티로서의 서울 업그레이드의 출발이 될 것”이라며 “차기 서울시장이 앞장서야 할 이유가 여기에 있다”고 말했다.

이어 “김포공항 부지에 세계 최고의 최첨단 스마트시티를 구축해 인류가 경험하지 못한 최첨단 기술의 총아로서의 미래도시를 세우자는 것”이라며 “인류가 꿈꾸는 도시를 30년 먼저 서울에 구현하고, 이 경험과 기술력을 바탕으로 전세계에 도시 건설과 미래기술의 현실적용 능력을 수출하는 대한민국의 새로운 먹거리 산업을 만들어 갈 수 있다”고 했다.

