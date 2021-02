강원경찰, "때·장소 안 가린다"‥'음주 운전·동승자 방조' 엄벌

[아시아경제 라영철 기자] 강원지방경찰청이 음주운전 관련 사범에 대해 엄벌 방침을 밝혔다.

6일 강원지방경찰청에 따르면 지난해 12월 1일부터 지난달 31일까지 연말연시 음주운전 집중 단속을 벌여 총 538건을 적발했다.

이중 면허정지(0.03∼0.07%) 129건, 면허취소(0.08% 이상) 381건, 측정 거부 28건이다.

특히 상습 음주 운전자는 구속하고, 음주 운전 동승자에 대해서는 방조 혐의로 입건했다.

경찰은 지난해 12월 인제에서 음주운전 차량이 화단 등을 충돌한 교통사고와 관련, 동승자를 음주운전 방조 혐의로 입건했다.

또한, 같은 달 태백에서 음주 운전에 적발된 운전자가 상습적으로(과거 5회) 음주 운전한 사실을 확인하고 운전자를 구속했다.

경찰은 이번 집중 단속에서 20~30분 간격으로 장소를 이동하는 '스팟(Spot) 이동식 단속'과 음주 의심 차량 '족집게식 단속' 을 벌였다.

그 결과, 도 내 음주운전 교통사고는 지난해 같은 기간보다 47% 감소했고, 음주 교통사고로 인한 사망자는 발생하지 않은 것으로 나타났다.

시간대별로는 오후 8시부터 자정 사이에 적발된 음주 운전이 전체 적발 건수의 49%(265건)로 가장 많았다.

강원지방경찰청은 음주운전 근절을 위해 음주 단속을 지속해서 추진한다는 방침이다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr