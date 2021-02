[아시아경제 문제원 기자] 서울에 초미세먼지주의보가 발령됐다.

서울시 보건환경연구원은 6일 오후 8시를 기해 서울에 초미세먼지주의보를 발령했다고 밝혔다.

이는 서울 25개 자치구의 시간당 평균 초미세먼지 농도(PM-2.5)가 75㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 지속된 데 따른 것이다.

연구원에 따르면 이날 오후부터 국외 대기오염물질 유입과 대기 정체로 서울 지역의 초미세먼지 농도가 높아진 것으로 추정된다.

연구원은 호흡기·심혈관 질환이 있는 시민과 노약자, 어린이 등은 외출을 자제하고 실외 활동이나 외출을 할 때 보건용 마스크를 착용해달라고 당부했다.

