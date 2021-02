文 환영하는 전남도청 직원들 "우주미남 우윳빛깔 문재인"

[아시아경제 나한아 기자] 지난 5일 전남 신안군을 찾은 문재인 대통령을 맞이한 전남도청 공무원들을 향한 '과잉 의전' 비판이 일고 있다.

문 대통령은 이날 전남 신안군 지도읍 임자 대교에서 열린 '세계 최대 해상풍력단지 48조 투자 협약식'을 마친 후 근처 전통시장을 방문했다.

전남도청 직원 10여 명은 전통시장 앞에서 대통령에 대한 애정 표현이 담긴 플래카드, 현수막 등을 들고 문 대통령을 환대했으며, 문 대통령에게 직접 꽃다발을 전달하고 기념사진을 찍기도 했다.

도청 직원들이 직접 만든 플래카드에는 "그거 알아요? 저 굴 좋아하는 거. 문재인 얼굴", "문재인 너는 사슴. 내 마음을 녹용", "문재인 별로. 내 마음의 별(星)로" 등의 문구가 담겨 있었다. 현수막에도 "대통령님은 우리의 행복", "다시 만나 반갑습니다" 등의 내용이 담겼다.

이를 본 일부 누리꾼들은 "북한 의전을 보는 것 같다", "명백한 과잉 의전", "공무원이 저랬다니 충격이다"라는 비판이 나왔다.

특히 코로나19로 방역이 엄중한 시기에 의전이 과했다는 지적도 있다. 대통령이 코로나19로 생계가 어려운 상인들을 위로하는 자리에서 뜬금없이 '대통령 외모 칭찬'을 쏟아낸 것은 부적절했다는 것이다.

코로나19로 인한 정부의 5인 이상 집합 금지 조치를 공무원들이 지키지 않은 것 아니냐는 비판도 있었다. 한 누리꾼은 "업무상 반드시 필요한 행동도 아니고, 설날에 고향 안 내려가는 사람도 많은데, 대통령을 맞이한다고 수십 명이 붙어있는 모습이 보기 좋지 않다"라고 했다.

