경남교육청, 학력 인정 문해 교육 프로그램 운영

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 배움을 기회를 놓친 비문해 성인을 대상으로 학력을 인정받을 수 있는 초·중 학력인정 문해교육 프로그램을 운영한다고 5일 밝혔다.

2021년 초등과정 학력인정 문해교육 운영기관은 완월초 외 14개 지역, 17개 기관이다. 모집인원은 35학급에 606명이다.

중학 과정 운영기관은 2019년 거창군청에서 1학급 운영한 것을 시작으로, 올해는 양산시청, 거창군청, 가톨릭여성회관 한울학교(창원)로 3개 지역, 3개 기관이다. 모집인원은 11학급 220명으로 확대된다.

학력인정 문해교육 프로그램은 매년 3월부터 다음 해 2월 말까지 1년 동안 운영된다.

초등과정은 6년 과정을 3년으로 단축해 운영하며, 1단계(1~2학년 수준), 2단계(3~4학년 수준), 3단계(5~6학년 수준)로 단계별 수업 시간은 40주, 총 240시간이다.

중학 과정은 1단계(1학년 수준), 2단계(2학년 수준), 3단계(3학년 수준)로 단계별 수업 시간은 40주, 총 450시간이다.

신청 자격은 초등·중학 학력이 없는 만 18세 이상의 성인이며, 참여를 희망하는 학습자는 모집 기간 내 해당 기관을 방문해 신청할 수 있다.

김순희 평생교육급식과장은 “배움의 기회를 놓친 어르신들이 한글을 몰라 일상생활에서 겪는 불편함을 해소하고, 학력을 취득할 수 있는 학력인정 문해교육 프로그램은 의미 있는 일이다”며 “가족과 이웃, 지역사회의 관심으로 평생교육이 더욱 확산, 발전하기를 바란다”고 말했다.

