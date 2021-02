[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오후 영등포동에 위치한 기계공구 상가 밀집지역을 순찰, 상인들과 대화를 나누었다.

채 구청장은 이 날 오전 신길5동에 위치한 대영초 통학로, 신길근린공원 놀이터 등 각종 시설 관리현황을 확인, 신길5동 주민센터 건너편 도림로 확장공사의 진행상황을 점검했다.

오후에는 영등포동 소재의 기계공구 상가와 가로주택 정비사업 현장을 살피고, 영등포시장역에서 영등포시장 사거리 일대의 보행친화거리 조성사업 현장을 확인, 현장행정 일정을 마무리했다.

