영업익 77.8% ↓…악재 겹친 문구업계 "활로 찾아라"

모나미, 브랜드 이미지 확장 시도…협업 추진

모닝글로리, 주력사업 중심으로 품목 다각화

[아시아경제 이준형 기자] 경기 침체와 코로나19 여파로 악재가 겹쳤던 문구업계가 미래 먹거리 찾기에 속도를 내고 있다. 모나미는 브랜드 이미지 확장을 시도하고 있고, 수년 전 사업을 확장했다가 시원찮은 성과를 거둔 모닝글로리는 주력 사업에 초점을 맞춘 쪽으로 방향을 틀었다.

6일 문구업계에 따르면 모나미의 2010년 3분기 매출액은 517억원이었지만 지난해 같은 기간 매출액은 320억원에 그쳤다. 모나미의 영업이익은 2011년 128억원에서 2019년에는 18억원까지 줄었다. 모나미는 최근 재무구조 개선을 위해 약 830억원에 경기도 용인시의 물류센터를 매각하기도 했다.

모닝글로리도 실적 악화를 겪고 있다. 2019년 7월부터 지난해 6월까지 모닝글로리의 영업이익은 4억8500만원으로 전년 같은 기간 21억8600만원 대비 77.8% 감소했고, 매출액은 514억원에서 466억원으로 10.3% 줄었다.

문구업계는 위기 극복을 위해 다양한 활로를 모색하고 있다. 모나미는 문구류에 한정된 브랜드라는 이미지에서 생활용품 브랜드로의 확장을 시도하고 있다. 모나미는 지난달 공식 온라인 쇼핑몰인 모나미몰을 개편해 '리빙앤라이프'와 '기프트' 카테고리를 신설하고 1만여개의 상품을 새로 선보였다.

수십 년 동안 쌓아온 색조 산업 노하우를 통해 화장품 시장에도 진출했다. 업계에 따르면 모나미는 이미 공장을 완공하고 관련 특허 작업을 마무리했다. 아울러 삼성전자와 함께 '갤럭시 S21' 출시에 맞춰 '모나미 S펜'을 내놓는 등 대표 제품인 펜을 키워드로 다양한 브랜드와의 협업을 진행하고 있다. 최근에는 '까스 활명수'로 유명한 동화약품, 카페 프랜차이즈 커피빈 등과 협업했다.

2018년 말 업계 최초로 알뜰폰 유심(USIM) 사업에 진출하고, 화장품을 출시하기도 했던 모닝글로리는 '사업 다각화'가 아닌 '문구류 품목 다각화'로 전략을 바꿨다. 확장한 사업 영역에서 지속적인 성과를 거두지 못한 탓이다. 모닝글로리 관계자는 "야심차게 출시했지만 (화장품 등 신사업을) 계속 끌고 갈 수 있는 상황은 아니었다"면서 "이제 문구회사로서의 강점을 살려 노트 등 주력 사업 중심의 품목 다각화에 집중하고 있다"고 밝혔다.

모닝글로리는 온라인 시장 공략에도 집중할 계획이다. 코로나19로 지난해 오프라인 매출은 줄어든 반면 온라인 매출은 약 80% 정도로 대폭 늘어났기 때문이다. 지난해 7월에는 온라인 쇼핑몰과 연계한 마케팅을 강화하기 위해 SNS팀을 신설하기도 했다. 모닝글로리 관계자는 "지난해 유일하게 매출이 늘었던 부서가 온라인 비즈니스팀"이라고 설명했다.

