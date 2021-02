최태원 SK 회장 中 장쑤성 명예시민 됐다

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 315,500 전일대비 2,500 등락률 -0.79% 거래량 490,542 전일가 318,000 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 "K뉴딜 참여하시죠"…여당의 제안삼성전자·LG그룹, 지난해 미국 특허 등록 건수 세계 2·3위 최태원 SK 회장 "대한상의와 국가 경제 위해 고민하겠다"(종합2보) close 그룹 회장이 중국 장쑤성 지역 경제 발전에 기여한 공로를 인정 받아 장쑤성 명예시민이 됐다.

5일 업계에 따르면 최태원 회장은 전날(4일) 러우친젠 장쑤성 당서기 등과 화상 회의를 열고 명예시민증을 받았다.

러우 당서기는 "명예시민은 외국인에게 부여하는 가장 명예로운 칭호"라며 "장쑤성과 SK 그룹의 협력이 순조롭게 진행되고 있어 기쁘다. 앞으로도 전략적 협력을 심화해 진일보했으면 좋겠다"고 말했다.

이에 최태원 회장은 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황에서도 SK 그룹을 지원해줘서 감사하다"며 "SK 그룹도 코로나19 등의 악재를 극복하고 기업의 사회적 책임을 다해 장쑤성의 발전에 기여하겠다"고 화답했다.

한편 장쑤성은 면적이 중국 전체의 1% 수준이다. 하지만 난징과 쑤저우, 우시, 옌청 등 혁신 도시들을 보유하고 있어 중국 경제에 중요한 지역으로 꼽힌다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr