주한미군 관련 9명 코로나 확진…누적 확진자 710명

[아시아경제 강나훔 기자] 주한미군 사령부는 주한미군 관련 코로나19 확진자가 9명 늘었다고 5일 밝혔다.

경기도 동두천 미군기지인 캠프 케이시 소속 장병 5명과 경북 칠곡에 있는 미군기지인 캠프 캐럴 소속 장병 1명, 평택 미군기지인 캠프 험프리스 소속 장병의 배우자 1명이 전날 각각 확진됐다.

경기도 성남 K-16 공군기지 소속 장병 1명은 지난달 29일 선별 검사에서 양성 판정을 받았으나 뒤늦게 집계됐다.

이 밖에 이날 한국 국방부가 부대 내 확진자 발생으로 격리됐다가 격리 해제 전 진단검사에서 확진됐다고 밝힌 육군 간부 1명이 캠프 험프리스에서 근무하는 인원이라고 주한미군은 전했다.

확진자 9명 모두 캠프 험프리스 내 코로나19 전용 격리 시설로 옮겨져 치료를 받고 있다.

주한미군은 한국 질병관리청과 함께 역학조사에 나서는 한편, 이들이 방문한 기지 안팎 시설에 대해 방역 조치를 하고 있다.

주한미군 관련 전체 누적 확진자는 현재까지 710명이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr