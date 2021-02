SK바이오사이언스, 증권신고서 제출…"내달 코스피 상장 목표"

공모 예정금액 최대 약 1조4918억원 규모

[아시아경제 김지희 기자] SK바이오사이언스가 내달 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 돌입한다.

SK바이오사이언스는 5일 코스피 상장을 위해 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. 총 공모주식수는 2295만주로, 공모 희망가는 4만9000원~6만5000원이다. 공모 예정금액은 최대 약 1조4918억원 규모다.

SK바이오사이언스는 다음달 4일과 5일 이틀 동안 국내외 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정하고, 같은 달 9~10일 청약을 거쳐 3월 내 신규 상장을 완료할 계획이다. 상장을 위한 대표주관사는 NH투자증권, 공동주관사는 한국투자증권과 미래에셋대우증권이 맡았다.

SK바이오사이언스는 이번 상장을 통해 지속 가능한 성장 재원을 확보함으로써 혁신적 기술 기반의 글로벌 백신·바이오 기업으로 도약하고 동시에 주주가치를 제고한다는 계획이다.

특히 ▲바이오 의약품 등의 추가 CMO 사업을 위한 연구소 및 생산 설비 확충 ▲mRNA 플랫폼, 면역증강제 등 신규 파이프라인 개발 ▲기술 협력을 위한 해외 각국 정부 및 국영 기관과의 파트너십 체결 ▲기초 백신 포트폴리오 확장 등에 공모 자금을 활용할 방침이다.

SK바이오사이언스 관계자는 “백신 개발 및 생산, 상업화 과정에서 축적해온 R&D 플랫폼과 바이오 의약품 공정·생산 플랫폼을 활용해 제품군을 확대하고 사업을 다각화할 것”이라며 “상장을 통해 조달한 자금으로 세계 시장 진출에 속도를 내겠다”고 말했다.

한편 2018년 7월 SK케미칼에서 분사해 신설된 백신 전문기업인 SK바이오사이언스는 백신의 전 밸류체인에 걸쳐 우수한 역량을 보유하고 있다. 최근에는 보건복지부, 산업통상자원부, 빌&멜린다게이츠재단(BMGF), CEPI(전염병대비혁신연합) 등 국내외 기관들과 코로나19 바이러스를 예방하는 백신을 개발해 임상에 진입했다. 또 아스트라제네카, 노바백스 등 글로벌 기업들의 코로나19 백신을 위탁생산하기 위한 계약을 체결했다.

아울러 지난달 질병관리청의 ‘코로나19 백신 국내 유통관리 체계 구축·운영’ 과제에 단독 수행기관으로 선정, 국내로 들어올 코로나19 백신의 유통, 보관 및 콜드체인 구축, 입출하 관리 등을 맡게 됐다.

