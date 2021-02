작년 방한 외국인 252만명…코로나19로 85.6% 급감

[아시아경제 강나훔 기자] 지난해 코로나19 영향으로 한국을 방문한 외국인이 80% 넘게 줄어든 것으로 나타났다.

한국관광공사는 지난해 방한 외국인이 251만9천 명으로 전년보다 85.6% 줄었다고 5일 밝혔다.

국적별로 보면 중국이 68만6000명으로 88.6% 줄었고 일본이 43만1000명으로 86.8% 감소했다.

또 미국(22만명) 78.9%, 대만(16만7000명) 86.8%, 필리핀(11만6000명) 77.0%, 홍콩(8만9000명) 87.2% 각각 줄었다.

방한 외국인이 급감한 것은 코로나19의 세계적 대유행(팬데믹)으로 각국의 국경이 봉쇄되며 해외여행이 사실상 불가능해졌기 때문이다.

중국은 지난해 3월 말 이후 항공 노선을 크게 줄였고 일본은 관광 목적 방문객에 대한 입·출국 제한 조처를 했다.

대만은 단체관광객 모집을 금지한 상태다. 북미와 유럽 국가들도 코로나19 사태를 고려해 해외여행 금지 조치를 이어가고 있다.

지난해 외국으로 나간 우리 국민은 427만6000명으로 전년보다 85.1% 줄었다.

