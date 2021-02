한파에 건조한 피부…방한 보습템 통한 피부관리 눈길

'입춘'이 지났지만 추위와 폭설은 계속되고 있다. 한파는 찬 바람과 건조한 대기 환경, 실내외 급격한 온도 변화 등은 피부 장벽을 무너뜨려 예민한 피부 상태를 만든다. 민감해진 피부일수록 보습과 진정은 물론, 피부 장벽까지 튼튼하게 만들어 외부 자극과 맞설 수 있는 피부 본연의 힘을 기르는 것이 중요하다. 한파에 건조해진 피부를 구원해 줄 방한 보습템은 무엇이 있을까.

- 리쥬란 더마 힐러 모이스처 크림

각종 자극으로 민감해진 피부는 피부 겉뿐만 아니라 무너진 피부 속 장벽부터 바로 잡는 것이 중요하다. ‘리쥬란 더마 힐러 모이스처 크림’은 세포간 지질을 구성하는 피부 장벽 필수 구성 요소를 1:1:9 비율로 구성, 세라마이드 고비율 배합을 통해 강력한 보습과 함께 피부 장벽 개선에 도움을 준다.

피부에 부드럽게 흡수되는 포뮬러로 피부 마찰을 최소화했으며, 보습감을 극대화한 크림 제형이 건조해진 피부의 수분을 채워 촉촉함을 유지해준다. 또 피부 재생 주기를 정상화 해주는 DNA 물질 c-PDRN과 식물 유래 더마 콤플렉스를 더한 PDRx 성분을 담아 마스크 착용, 찬바람 등 외부 스트레스로 예민해진 피부의 진정 및 자극 완화를 도와준다.

- 닥터지 더모이스처 배리어D 인텐스 크림

피부 컨디션 저하, 안색 스트레스 등 반복되는 피부 고민을 제대로 케어하기 위해서는 피부 본연의 건강력을 기르는 것이 중요하다. 재택근무 등으로 인해 균형 잡힌 식사나 햇빛을 충분히 쬐기 어렵다면 스킨 케어를 통해 피부 건강을 챙겨보는 것은 어떨까.

닥터지 ‘더모이스처 배리어D 인텐스 크림’은 약해진 피부의 기초 체력 및 피부 건강력을 키울 수 있도록 바르는 프로 비타민D 성분을 담은 더마 보습 솔루션이다. 프로 비타민D 콤플렉스(7-데하이드로콜레스테롤)를 함유해 피부 건강을 위한 에너지를 균형 있게 채워주고, 각종 외부 자극으로부터 맞설 수 있도록 튼튼한 피부로 가꿔준다. 다당류의 일종인 베타글루칸과 극한 환경에서도 살아남는 ‘엑토인’ 성분이 건조함으로 인한 피부 가려움까지 편안하게 진정시켜준다. 소비자 가격은 35,000원이다.

- 빌리프 뉴메로 10 미스트

겨울철 실내 난방을 가동하게 되면 건조한 환경으로 인해 피부 역시 건조함을 느끼게 된다. 즉각적인 수분 충전이 가능한 미스트를 활용해 피부 내 보습을 유지시키는 것도 방법이다.

LG생활건강 빌리프에서 새롭게 출시한 ‘뉴메로 10 미스트’는 건조한 피부에 분사 후 10초 안에 보습감 부여는 물론, 윤기 지수를 높여주는 젤 미스트 제품이다. 탱글한 젤 질감의 미스트가 워터 미스트 대비 높은 보습력과 영양감을 동시에 부여해 피부를 끈적임 없이 촉촉하게 가꿔주며, 입자가 고르고 넓게 퍼지는 분사각으로 피부 전체에 수분감을 채워준다.

