플랜, 세계 여성할례 철폐의 날’ 맞아 지속적 노력 및 관심 촉구

국제구호개발 NGO 플랜은 2월 6일 ‘세계 여성할례 철폐의 날’ 맞아 여성할례 철폐 등 여성 인권에 대한 관심을 촉구해 나섰다.

플랜은 유엔인구활동기금(UNFPA)이 6천 8백 건의 여성할례 노출이 예상되던 기존에 비해, 코로나 19로 인해 2030년까지 2백만 건의 추가 확산이 예상되는 등 여성할례 철폐 노력이 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

코로나 19로 인해 집에서 머무르는 시간이 많아지고, 학교에 가는 시간이 줄어들면서 소녀들은 여성할례를 포함한 젠더 기반 폭력에 더욱 노출되고 있는 것으로 나타났다. 또한 폭력 예방과 인식개선 프로그램 등 국가 차원의 통제와 철폐 노력이 느슨해지면서 여성 할례 행위가 암암리에 확산되고 있는 것으로 알려졌다.

플랜이 소말리아에서 진행한 연구조사에 따르면, 하르게이사 시와 브라오 시의 응답자 61%는 코로나 19 펜데믹으로 인해 여성할례가 증가했다고 답변했고, 성인 응답자의 42%는 소녀들이 학교를 가지 못 하는 것이 피해 위험을 증가시킬 것이라고 응답했다.

이렇듯 여성할례 위험이 높아진 상황에서 플랜은 할례를 금지하는 법률 제정안을 위한 캠페인과 어린이를 비롯한 주민들과 지역 관계자들의 인식을 개선하는 활동을 더욱 강화해나갈 계획이다.

먼저 플랜은 젠더 기반 폭력이 단번에 종식될 수 있도록 여성할례 관행 예방 및 지원 프로그램에 ‘베이징+25 행동 계획(Beijing+25 Action Plans)’과 ‘세대 평등(Generation Equality)’ 프로세스를 명시적으로 포함시킬 수 있도록 조치할 것을 국제사회에 촉구해 나섰다.

또한 아프리카 소말리아에서는 라디오 방송을 통해 여성 할례 관습이 여자아이들의 건강에 어떤 악영향을 끼치는지 알리고, 여성 할례가 종교적인 근거로부터 요구되는 것이 아님을 분명히 하는 등 공동체에게 할례라는 악습을 중단하도록 촉구하는 노력을 지속하고 있다.

아울러 수단에서는 여성 할례를 종식시키고자 의사 결정권자들과 함께 일하며 소녀와 여성의 보호를 보장하고 그들의 권리를 지킬 수 있도록 수단 정책 입안자들의 관여를 지속적으로 요구하고 있다.

플랜코리아 관계자는 “지금 이 순간에도 할례가 성행하는 외로운 땅에서 공포에 떨고 있는 많은 여자아이들과 여성들을 기억해야 한다. 그들이 잔혹하고 무서운 악습의 고리를 끊고 세상으로 나올 수 있도록 도와야 한다”면서 “건강한 마음과 건강한 몸으로 당당하게 일어서 미래를 위해 나아가는 여성이 될 수 있도록 여성 할례 근절을 위해 플랜과 함께 목소리를 높여달라”고 말했다.

