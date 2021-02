해커스한국사, 오늘 한국사 시험 직후 '정확도 100%' 가답안 및 라이브해설 예정

오늘 2월 6일(토) 2021년 첫 한국사 시험인 제51회 한국사능력검정시험(한능검)이 치러진 가운데, 한국사 시험을 치른 수험생들은 자신의 점수를 확인하기 위해 정확도 100% 한능검 가답안을 공개해 매년 주목받고 있는 해커스한국사를 찾고 있다.

이에 한국사 인강 및 한국사 교재로 추천받는 해커스한국사는 시험 직후 실시간 가답안 및 라이브 해설강의를 제공하고, 다양한 이벤트까지 선보여 눈길을 끈다.

한국사능력검정시험은 응시 자격과 유효기간 등의 제약이 없고, 군무원 한국사 시험 대체, 임용 시험 자격 부여, 공기업 및 민간기업 가산점 등에 활용되어 활용도가 높은 자격증 시험이다. 매년 한국사능력검정시험 응시자 규모는 증가는 추세를 보이고 있다.

해커스한국사는 제51회 한능검 시험 직후인 오늘 오전 11시 40분부터 해커스잡 공식 유튜브, 네이버 TV, 해커스잡 카카오 TV 채널을 통해 실시간으로 한국사 정답을 공개하고 해설 방송을 진행하고 있다. 해당 라이브 방송은 지난 38회 한능검부터 50회까지 13회 연속 정확도 100%를 기록한 바 있어 한국사능력검정시험(한능검) 답안을 궁금해하는 많은 한능검 응시생이 참여하고 있다. 참고로, 본 방송은 해커스잡 수강생 수 1위 김승범 강사가 진행하며, 한능검 가답안 공개 및 시험 총평은 물론 수험생들이 원하는 문제 해설까지 진행해 더욱 인기를 얻고 있다.

해커스는 한국사능력검정시험 품질만족도 1위답게 시험 당일 라이브 해설방송과 채점서비스를 동시에 진행하는 것으로도 유명하다. 오늘 한국사 정답확인 페이지 내 채점서비스를 이용하면, 자신의 합격유무를 빠르게 확인할 수 있으며, △취업인강 수강료 30% 할인쿠폰 △한국사 인강 등을 합격여부에 따라 제공할 예정이다. 또한, 채점서비스 이용자 중 300명을 추첨하여 △비타 500을 제공한다. 본 서비스는 누적 참여율이 4만 8천 건이 넘는 만큼 한국사 시험일 마다 많은 수험생에게 추천받고 있다.

해커스한국사의 실시간 라이브 해설 방송을 시청하며 활발히 참여한 수험생에게는 △스타벅스 아메리카노 △바나나맛 우유를 추첨을 통해(*20명) 제공하고, 시험 당일 네이버 검색창에 ‘해커스한국사’를 검색하고 인증하면 △편의점 2,000원 상품권(*100명)을 제공할 예정이다.

또한, 해커스한국사 사이트를 통해 예상 점수 인증 후, 합격 이미지를 첨부하여 기준에 맞는 한국사 시험 후기를 작성하면 △도미노피자 L+콜라 세트 △스타벅스 디저트 세트 △바나나맛 우유 △ 취업 강의 할인 쿠폰 등을 선별적으로 제공한다. 해당 이벤트는 시험 당일인 오늘 2월 6일(토)부터 3월 5일(금)까지 참여할 수 있다.

한편, 해커스한국사는 한국사를 공부하는 수험생들을 위해 다양한 한국사능력검정시험 문제집을 제공하고 있다. 먼저, 베스트셀러 1위 ‘한국사능력검정시험 2주 합격 심화(1,2,3급)’ 교재는 방대한 한국사 내용을 마인드맵으로 정리하고, 매우 상세한 해설을 제공해 누구나 쉽게 한국사를 이해할 수 있도록 구성됐다.

또 다른 베스트셀러 ‘해커스 한국사능력검정시험 기출문제집 심화(1,2,3급)’ 한국사능력검정시험 책은 최신 기출 11회분을 시대별, 회차별로 풀어보면서 1주 합격이 가능하도록 구성되었으며, 실제 시험에 대비할 수 있는 FINAL 최빈출 모의고사도 수록하고 있다.

공무원ㆍ임용 준비로 한능검(한국사) 자격증이 필요한 응시생들을 위한 ‘해커스 한국사능력검정시험 초단기 5일 합격 심화(1ㆍ2ㆍ3급)’는 최신 빈출 개념만 압축하고, 기출 중심 학습을 통해 5일 합격이 가능하도록 돕는다.

해당 해커스 한국사능력검정시험 교재들은 △폰 안에 쏙! 혼동 포인트 30(*PDF) △모바일 자동 채점 및 취약시대 분석 서비스 △기출 사료 모음집(*PDF) 등 다양한 추가 학습 자료들도 포함해 한능검 응시생의 합격을 돕고 있다. (*교재마다 추가 학습자료 상이)

이와 관련한 자세한 사항은 해커스한국사 사이트를 통해 확인할 수 있으며, 해커스한국사에서는 한국사능력검정시험 일정, 한국사검정능력시험(한능검) 기출 문제 등의 정보도 확인할 수 있다. 참고로, 제51회 한국사능력검정시험 합격자 발표일은 오는 2월 19일(금)로, 국사편찬위원회 한국사능력검정시험 사이트를 통해 확인할 수 있다.

해커스 교육그룹은 5년 연속 교육그룹 부문 1위 자리를 차지한 대한민국 종합교육기업이다. 한국 소비자포럼 선정 '올해의 브랜드대상'에서 대국민 투표를 통해 2012년부터 5년 연속 교육그룹 부문 1위에 올랐다. '해커스 한국사능력검정시험 2주 합격 심화(1ㆍ2ㆍ3급)’ 교재는 교보문고 인문 베스트셀러 1위 (2020.07. 14, 인터넷 일간 베스트 기준), ‘해커스 한국사능력검정시험 기출문제집 심화(1ㆍ2ㆍ3급) (개정 2판)’ 교재는 교보문고 인문 베스트셀러 한국어/한국사/한자능력시험 분야 베스트셀러(2020.07.06, 온라인 주간집계 기준), ‘해커스 한국사능력검정시험 초단기 5일 합격 심화(1ㆍ2ㆍ3급) (1판)’은 교보문고 인문 한국어/한국사/한자능력시험 분야 베스트셀러(2021.01.04, 온라인 주간집계 기준)에 올랐다.

