[오후장 인기검색종목 PICK5] 레인보우로보틱스, 와이아이케이, 피비파마..

'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 주식 투자 대결 부문에 대한민국 대표 주식 AI로 출연하여 주목받고 있는 라씨 매매비서가 오늘 분석한 인기 검색 종목은 레인보우로보틱스(+29.91%), 와이아이케이(+25.32%), 피비파마(+19.44%), 금호석유(+10.47%), 이트론(+7.76%)이었다.

라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해서 AI매매신호를 전송한다. 라씨 매매비서의 2020년 12월 7일 기준 전체 평균 적중률은 72.8%, 평균 수익률 41% 이상으로 높은 성과를 나타내고 있다.

한편, 현재 인기리에 방영되고 있는 'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 이번 주 방송분(2/5 방송 예정)에서 AI와 인간의 실전 주식 투자 대결에 대한민국 대표 주식 AI로 라씨 매매비서가 출연해 긴장감 있는 대결을 펼칠 예정이다.

라씨 매매비서에서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호를 확인해 볼 수 있다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

피비파마 피비파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 32,800 전일대비 4,000 등락률 +13.89% 거래량 41,481,126 전일가 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 뛰어난 효과 국내치료제! ‘동물실험’ 실시합니다! 셀트리온 뛰어넘는다!! [특징주] 피비파마, 상장 첫날 급락 close , 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 29,750 전일대비 6,850 등락률 +29.91% 거래량 15,574,089 전일가 22,900 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 [특징주]코스닥 새내기주 레인보우로보틱스·와이더플래닛…동반 하락세레인보우로보틱스, 주가 2만 4200원.. 전일대비 -6.92%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 아이퀘스트 아이퀘스트 262840 | 코스닥 증권정보 현재가 20,000 전일대비 2,000 등락률 -9.09% 거래량 14,329,165 전일가 2021.02.05 15:30 장마감 close , 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 334 전일대비 27 등락률 -7.48% 거래량 442,641,392 전일가 361 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 반도체 품귀현상! SK와 대량생산하는 ‘이 기업’! 매출폭등에 올라갑니다!이트론, 검색 상위 랭킹... 주가 15.24%【화제의테마】 "벌린다고 들어오지 않는다" 지금이라도 꼭 잡을 종목 TOP4 close , 와이아이케이 와이아이케이 232140 | 코스닥 증권정보 현재가 7,370 전일대비 1,210 등락률 +19.64% 거래량 40,267,873 전일가 6,160 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 와이아이케이, 커뮤니티 활발... 주가 25.49%.반도체 품귀현상! SK와 대량생산하는 ‘이 기업’! 매출폭등에 올라갑니다!딱! 말씀드립니다! 현대/기아차 공급사 ‘이 기업’! 전기차 배터리 주가 훨훨! close

