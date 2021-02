시큐어앱, 몸캠피싱ㆍ피씽 등 사이버 범죄 피해자 구제

모바일 보안 전문 기업 ‘시큐어앱(SECURE APP)’이 주말, 공휴일을 포함해 오는 설 연휴에도 피싱 피해자 대응에 나선다고 밝혔다.

시큐어앱은 ‘몸캠피싱(몸캠사기, 동영상유포협박, 영상통화사기, 랜덤채팅사기 등)’ 피해자들을 위한 실시간 대응 서비스를 진행하고 동영상 삭제 서비스를 통해 몸캠피씽 사기 대응에 나선다고 밝혔다.

몸캠피싱은 현대 사회에서 심각한 디지털 피해 중 하나로, 이성과의 만남을 희망하는 이들을 매칭해주는 다양한 플랫폼들이 증가하면서 사이버 범죄단은 이를 이용해 돈이나 금품을 갈취하고 있다.

IT 관련 전문가들로 구성된 시큐어앱 보안팀에서는 몸캠피씽 신종 수법과 행동 패턴을 분석하여 빅데이터 기반의 몸캠피싱 피해를 최소화할 수 있는 동영상 유포 차단 솔루션과 24시간 대응서비스 등의 맞춤형 해결 방안을 제공하고 있다.

현재 시큐어앱은 모바일 진단 및 복구, 악성 앱 분석과 몸캠피씽, 모바일 해킹, 개인정보 유출 피해 등을 동반한 사이버 범죄 대응에 나서고 있는 보안 전문 기업이다.

관련 기관의 전문가는 "몸캠피씽 협박범이 금품을 요구하더라도 응하지 말아야 한다"며 "한번 응하면 이들은 지속적으로 돈을 요구하게 될 것이며 돈을 보낸다고 유포하지 않는 것도 아니다"라고 설명했다.

인터넷보안회사 '시큐어앱'에 따르면 몸캠피싱을 당한 이들의 문의가 꾸준하다. 대다수의 피해자들이 자신의 알몸 영상이 노출됐고, 협박범이 요구한 금액을 이미 입금이 끝난 경우가 대다수다.

시큐어앱 관계자는 "몸캠피씽 범죄단의 수법은 치밀하다. 미모의 여성들 영상으로 위장한 범죄단은 앱을 통해 화상채팅을 하자고 접근하고, 악성코드 프로그램을 건넨다. 이 파일을 설치하게 되면 휴대전화의 전화번호가 상대방에게 넘어간다"며 "영상과 전화번호가 넘어갔을 때 유포를 막기는 쉽지 않다. 전문 대응팀과 함께 재빠른 해결에 나서야 한다"고 말했다.

이어 "몸캠피씽 범죄단은 첫 협박을 시작으로 돈을 계속 요구한다. 수차례 돈을 달라고 협박하는 형식이다"며 "피해를 보았다면 입금을 하지 말고 무대응으로 일관하고 전문가와 대처에 나서는 것이 중요하다"고 당부했다.

