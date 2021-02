오늘의픽업 당일배송 플렉스 라이더 ‘상생 파트너로서 합리적인 배송단가 유지’

당일배송 플랫폼 오늘의픽업은 플렉스 라이더의 권익보호와 상생의 파트너십을 지속하기 위한 합리적인 배송단가를 유지하기로 결정했다.

오늘의픽업은 최근 주요 배달 플랫폼 업체의 라이더 수수료 삭감에 따른 갑질 행위와는 다르게 오늘의픽업 플렉스 라이더를 동등한 위치의 파트너로서 지원하는 행보를 걷고 있다.

오늘의픽업은 온라인 쇼핑몰에 규모와 상관없이, 주문 상품들을 당일배송, 새벽배송 해주는 빠른 배송 플랫폼이다. 오늘의픽업은 음식 배달과 달리 ‘쇼핑몰 상품’ 이라는 특성을 토대로 라이더가 가까운 물류 허브에 모인 배송 물품들을 원하는 만큼 수거하여, 당일배송의 경우 밤 10시까지만 배송해주면 되는 방식으로 배송 정책을 세웠다. 라이더 입장에서 한 번에 많은 물품을 수거할 수 있고, 시간 압박없이 배송할 수 있기 때문에 수익 뿐만 아니라 업무 부담도 적다.

오늘의픽업 이상빈 물류기획 실장은 “음식 배달 플랫폼의 한 건의 배달만 수행하게 하는 정책은 음식배달이라는 특성 때문에 만들어진, 라이더 입장을 고려하지 않은 정책” 이라고 지적했다. “오늘의픽업은 플렉스 라이더 스스로 원하는 지역을 선택하여 자율적으로 이루어지는 배송 시스템으로서 강제 배차하는 음식 배달 플랫폼과 근본적으로 차별성을 두고 있다”고 설명했다.

오늘의픽업 진승민 대표는 “오늘의픽업 플렉스 라이더들이 저희 배송 정책과 배송단가 유지 결정에 우호적인 반응을 보였다” 며 “오늘의픽업 플렉스 라이더 모두가 오늘의픽업을 진심으로 라이더를 위해주는 배송 플랫폼이라고 느끼게 만드는 것이 최종 목표” 라며 포부를 밝혔다.

