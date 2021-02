국민의힘 서울시장 후보로 나경원·오세훈·오신환·조은희 확정(상보)

부산시장 후보 박민식·박성훈·박형준·이언주 결정

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 국민의힘은 5일 서울시장 보궐선거 본경선 후보로 나경원 전 의원과 오세훈 전 서울시장, 오신환 전 의원, 조은희 서초구청장 등 4명을 확정했다.

이날 국민의힘은 국회에서 공찬관리위원회를 열어 서울시장 보궐선거 본경선 후보와 부산시장 본경선 후보를 확정했다. 부산시장 보궐선거 본경선 후보로는 박민식 전 의원, 박성훈 전 부산시 경제부시장, 박형준 전 국회사무총장, 이언주 전 의원 등 4명이 결정됐다.

이번 본경선 후보는 책임당원 ARS 투표 20%와 여론조사 80%, 가산점 등이 반영돼 결정됐다. 본경선 등의 영향을 고려해 득표율과 순위 등은 발표되지 않았다. 공관위는 "책임당원 모바일 투표는 역대 최고 득표율을 기록했다"며 당내 뜨거운 관심을 전달했다.

정진석 국민의힘 공천관리위원장은 "이번 보궐 선거는 집권 5년차를 맞는 문재인 정권을 심판하는 중차대한 의미가 있다"며 "보궐선거 이후 1년도 남지 않은 내년 3월 대통령 선거의 전초전 성격을 띤다"고 말했다. 정 위원장은 후보자를 상대로 "파격적 아이디어와 정책이 치열하게 논의돼 서울과 부산 시민을 확 사로잡길 부탁드린다"고 당부했다.

본선 후보가 결정됨에 따라 서울시장과 부산시장 후보 8명은 본선 열전에 돌입한다. 부산시장 후보들은 7일, 서울시장 후보들은 8일 각각 기호추첨을 한다. 이후 설 연휴가 지난 뒤인 15일부터 1:1 토론회와 합동토론회 등이 예정됐다.

최종 후보는 다음달 2일과 3일 여론조사를 거쳐 4일 발표된다.

서울시장 후보의 경우에는 안철수 국민의당 대표, 금태섭 전 의원 등이 진행하는 제3지대와의 후보 단일화 절차를 밟아 범야권 후보를 확정 지을 것으로 예상된다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr