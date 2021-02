269억짜리 '핑크 다이아몬드' 이마에 박은 美래퍼, 릴 우지 버트

"얼굴에 많은 Money 있어…아름다움은 고통"

[아시아경제 김봉주 기자] 미국 래퍼 릴 우지 버트가 재력을 과시하기 위함인지 핑크 다이아몬드 피어싱으로 이마를 뚫는 시도를 했다.

3일(현지시간) 야후뉴스 등 외신은 "미국 래퍼 릴 우지 버트가 2400만달러(한화 268억5600만원) 상당의 핑크 다이아몬드를 이마에 뚫었다"라고 보도했다.

릴 우지 버트는 이날 자신의 인스타그램에 "아름다움은 고통"라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 릴 우지 버트가 커다란 다이아몬드 장신구들로 부를 뽐내는 모습이 담겼다. 특히 이마에 박힌 대형 핑크 다이아몬드가 시선을 집중시켰다.

릴 우지 버트는 2017년부터 이마에 다이아몬드를 이식할 계획을 세우고 비용을 지불해온 것으로 전해졌다.

그는 지난달 30일에도 인스타그램에 글을 올려 "다이아몬드에 대한 대금을 지불했다. 비용은 지난 2017년 이후 계속해서 지불했으며 매우 비쌌다. 진짜 천연 핑크 다이아몬드를 본 것은 처음이었다"고 밝혔다.

다이아몬드 이식 비용에 대해 그는 "이 다이아몬드는 10~11캐럿에 달한다. 내가 소유한 자동차와 집을 합친 것보다 더 큰 비용이 들어갔다"고 밝혔다.

특히 이마에 커다란 다이아몬드를 뚫는 과정을 자세히 언급했다. 그는 "방금 구멍을 뚫고 붓기 때문에 긴 막대가 생겼다. 부기가 가라앉으면 움직이지 않도록 짧은 막대를 만들 것"이라고 설명했다.

누리꾼들은 "헛웃음만 나온다" "징그럽다" "현실판 인피니티 스톤" "정말 심하게 멍청하다" 등의 조롱 섞인 반응을 보냈다.

