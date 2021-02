굿네이버스-삼양식품 광주지점 후원 물품 전달식 진행

삼양식품 광주지점, 설맞아 250만 원 상당의 후원 물품 전달

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)는 삼양식품 광주지점(지점장 김영배)으로부터 250만 원 상당의 후원 물품을 전달받았다고 4일 밝혔다.

삼양식품 광주지점은 설 명절을 맞아 아이들에게 따뜻함을 전하기 위해 후원 물품을 마련했다. 전달된 물품은 굿네이버스 광주전남지역본부와 광주 서부교육지원청을 통해 광주전남지역 소외계층 아동 가정에 지원할 예정이다.

전달식은 배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장, 김영배 삼양식품 광주지점장, 박주정 광주 서부교육지원청 교육장이 참석한 가운데 진행됐다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장은 “지역 내 아이들의 건강한 성장을 위한 나눔에 참여해 주셔서 감사드린다”며 “이번 전달식을 계기로 지역사회 내 나눔 활동이 확산하기를 기대한다”고 말했다.

김영배 삼양식품 광주지점장은 “힘든 시기 아이들에게 조금이나마 힘이 되고 싶었다”며 “앞으로도 지역 사회 내 아동을 위한 나눔 활동에 적극적으로 참여할 예정이다”고 밝혔다.

한편, 굿네이버스 광주전남지역본부는 정부, 지자체 및 기업들과 협력해 지역사회 내 다양한 문제를 해결하고 아동 권리 증진에 앞장서고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr