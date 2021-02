성북구 골목상권 활성화 프로젝트 추진 성과?

장위전통시장 매출 급감 사회적기업과 봉제소공인 협업체 구성 장위전통시장 상인 위한 유니폼 제작· 배부

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)는 코로나19 재확산 추세로 장위전통시장 평소 매출이 90% 급감하는 등 위기를 겪자 사회적기업과 봉제소공인 협업체를 구성, 장위전통시장 상인을 위한 유니폼을 제작하고 배부했다.

성북구 소상공인 ?사회적경제 골목상권 활성화 프로젝트는 서울시 사회적경제지원센터로부터 소상공인과 골목경제 위기를 극복하는 방안을 모색, 협력과 연대의 사회적가치를 통해 상생하는 골목상권을 조성하기 위한 목적의 공모사업에 지원하면서 시작됐다.

성북구는 골목상권 활성화 프로젝트의 여러 세부사업 중 윤리적 패션 기반 유니폼제작 지원사업을 진행, 2개의 사회적기업, 1개의 예비사회적기업 및 3개의 봉제소공인 협업체를 구성, 장위시장의 특성을 살린 상인 및 종사자의 유니폼 120벌을 제작 및 배부, 장위전통시장 이미지를 개선, 환경친화적인 패션의 필요성과 가치를 홍보했다.

또, 장위시장 뿐 아니라 성북구 내 각 전통시장별로 7종의 유니폼 샘플제작 및 3종의 유니폼을 시제작, 온·오프라인 진출을 위한 제품 촬영도 진행했다.

향후, 사회적경제제품 판매관 및 온라인을 통해 시장상인들 및 일반인들을 대상으로 판매를 진행할 예정이다.

이승로 성북구청장은 “'Made by Seongbuk' 독자적인 브랜드를 통해 지역내 소상공인들 협업을 통해 지역사회공헌 활동 및 사회적경제가치 확산에 기여하기를 바란다"고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr