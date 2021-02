함평군 ‘희망2021 나눔캠페인’ 최고 모금액 갱신

4억6천여만 원 모금…애초 목표액 175% 초과 달성





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 사회복지공동모금회에서 주관하는 ‘희망2021나눔캠페인’이 4억 5882만 원으로 최고 모금액을 갱신하며 성황리에 종료됐다고 4일 밝혔다.

군은 지난해 12월 1일부터 지난 1월 31일까지 총 62일간 ‘희망2021 나눔캠페인’을 전개했다.

애초 목표액 2억 6151만 원은 지난해 12월 28일 조기 모금됐으며, 이후에도 군민들의 지속적인 관심으로 작년보다 1억 3천여만 원 많은 금액으로 목표액 대비 175% 초과 달성했다.

캠페인 마지막 날까지 나눔은 계속됐다.

함평군 방범연합회(회장 김광수)에서 성금 100만 원, 해보면 용천사(주지 용진스님)에서 100만 원의 성금과 백미(20kg) 5포, 함평기독문화선교회(회장 성산교회 김광수목사)에서 300만 원의 성금을 맡겼다.

또 기탁 물품으로 한국농업경영인회 함평군연합회(회장 박종두)에서 백미(10kg) 100포, (사)대한한돈협회함평군지부(회장 김종문) 돼지고기(2kg) 278세트, ㈜화이트경제정책연구소(소장 안형주) 건강기능식품(요오드V4) 1000개, 함평공립요양병원(원장 박승룡) 마스크(KF94) 10000매, 함평군보건진료소회(회장 박현미)에서 이불 50채를 각각 기부했다.

이상익 군수는 “코로나19로 어려운 상황에서도 오히려 최고 모금액을 달성할 만큼 아름다운 나눔을 실천해 주신 군민 여러분께 감사드리며, 성금은 주위의 어려운 이웃들에게 잘 전달되도록 하겠다”고 말했다.

한편, 함평군은 모금된 성금 중 8000만 원을 설 명절 전 어려운 이웃 384세대에 사회복지공동모금회를 통해 지원할 예정이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr