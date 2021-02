음주운전 의심차량 잡고 보니 마약 수배범

[아시아경제 임춘한 기자] 경기남부경찰청 고속도로순찰대는 4일 낮 12시 30분께 경부고속도로 부산 방면 기흥휴게소 부근 도로에서 마약 수배범 정모(47) 씨를 검거했다고 밝혔다.

경찰은 한 시민으로부터 "아우디 차량이 비상등을 켠 채 차선을 오가며 난폭운전을 해 음주가 의심된다"는 112 신고를 접수해 현장에 출동했다. 정씨 차량을 발견한 순찰차는 여러 번 정차 명령을 내렸으나 정씨 차량은 속도를 올리며 수㎞를 더 달아났고, 뒤쫓던 순찰차에 앞길을 가로막히자 가까스로 멈춰 섰다.

정씨가 타고 있던 차량 트렁크에서는 수회 분량의 대마초와 필로폰이 발견됐다. 음주 측정에서 혈중알코올농도는 검출되지 않았다. 정씨는 2015년 6월 마약류 관리에 관한 법률 위반과 공무집행방해 등 혐의로 모두 8건의 수배가 내려진 상태였다.

경찰 관계자는 "달리는 차량을 그대로 방치했다면 다른 차와 큰 사고가 날 뻔했다"며 "다행히 신고 접수 이후 순찰차가 용의 차량을 빠르게 발견해 조치할 수 있었다"고 설명했다. 경찰은 정씨를 인천경찰청 광역수사대에 넘겨 투약 혐의 등을 조사하고 있다.

