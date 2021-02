日총무성 간부 "스가 장남 접대 받았다"

[아시아경제 조유진 기자] 일본 총무성 간부가 스가 요시히데 총리의 장남으로부터 접대를 받았다는 사실을 인정해 파장이 예상된다.

아키모토 요시노리 정보유통행정국장은 중의원 예산위원회에서 스가 총리의 장남과 회식을 한 사실을 인정했다고 4일 교도통신이 보도했다.

위성방송 등의 인허가에 관여하는 아키모토 국장은 스가 총리의 장남이 동석한 접대 자리에서 식사비와 교통비를 받았다고 이 통신은 전했다.

전일 일본 주간지 슈칸분슌은 온라인 기사를 통해 스가 총리의 장남인 세이고 씨가 다니와키 야스히로 총무심의관, 요시다 마비토 총무심의관(국제담당), 아키모토 국장 및 그 부하 4명을 접대했다고 보도했다.

작년 10~12월 4차례에 걸친 접대에 스가 총리의 장남이 동석했다. 접대는 1인당 4만엔(약 42만5000원)이 넘는 도쿄의 고급 음식점 등에서 이뤄졌다는 전언이다.

세이코 씨는 스가 총리가 제1차 아베 내각에서 총무상으로 임명된 2006년에 총무상 비서관으로 기용돼 약 9개월간 근무했고, 2008년에는 도호쿠신사에 입사해 현재 미디어사업부에서 취미·엔터테인먼트 총괄부장으로 근무 중이다.

도호쿠신샤는 스타 채널, 바둑·장기 채널, 더 시네마 등 위성방송 채널을 보유하고 있으며 이들 채널은 총무성으로부터 인가를 받아 운영된다.

위성방송 관련 회사에 근무하는 스가 총리의 장남이 인허가권을 가진 총무성 간부를 접대한 것이 국가공무원윤리법 위반에 해당돼 파장이 커지고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr