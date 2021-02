더불어민주당 의원 출신 장관, 5일부터 공식 임기 시작

[아시아경제 류정민 기자] 강민석 청와대 대변인은 4일 "문재인 대통령은 오늘 오후 5시30분경 권칠승 중소벤처기업부 장관 임명안을 재가했다. 임기 시작일은 5일"이라고 말했다.

권 장관은 더불어민주당 재선 의원 출신이다. 앞서 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 4일 전체회의를 열고 권 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택한 바 있다.

