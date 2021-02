靑 "文-바이든 통화, 한일관계 개선 관련 위안부 언급 없었다"

[아시아경제 이지은 기자] 청와대가 4일 오전 이뤄진 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령간의 정상통화에서 한일관계 개선 언급이 있었지만, 위안부 문제 등 구체적 현안까지는 나오지 않았다고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 오후 춘추관에서 백브리핑을 갖고 '한일관계 개선과 관련, 위안부 문제 논의도 있었나'는 기자의 질문에 답해 "위안부 문제의 경우 구체적인 현안까지는 나오지 않았다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 바이든 대통령 취임 이후 첫 통화를 했으며, 이 통화에서 양 정상은 한일관계 개선과 한·미·일 협력이 역내 평화 번영에 중요하다는 데 공감했다.

청와대 관계자는 '어느 쪽에서 먼저 한일관계 개선 이야기를 언급했는지' 묻자 "한반도 정세에 대해 같이 대화를 하다가 자연스럽게 한·미·일 협력 이야기가 나왔고 두 정상이 공감을 했다"며 "어느 정상이 먼저 제기했느냐 나중에 제기했느냐를 이야기하기 어렵다"고 말을 아꼈다.

이날 백악관도 양국 정상 통화 관련 브리핑을 진행했으나, 청와대에서 '인도·태평양 지역'이라는 표현을 쓴 것과는 대조적으로 백악관은 '동북아 지역의 린치핀(축)'이라고 언급했다. 발표 내용이 차이가 난 이유를 묻자 청와대 관계자는 "정상통화 이후에는 양측이 조율 없이 각각 발표를 한다"며 "린치핀이라는 표현은 (통화에서) 정확히 나오지는 않은 것으로 알고 있다"고 설명했다.

이어 "린치핀은 수레바퀴가 빠지지 않도록 고정하는 핵심 축이지만, 우리 발표의 핵심은 린치핀 정도가 아니라 수레 위에 한미동맹이 같이 올라타 있는 그런 업그레이드되어 있는 대화라고 이해해 달라"고 덧붙였다. 또 내달로 예정된 한미연합훈련 등 양자현안에 대해서는 폭넓은 대화를 강조했을 뿐 각론은 언급되지 않았다고 밝혔다.

이날 통화에서 양 정상은 미얀마, 중국 문제도 논의했다. 이에 대해 청와대 관계자는 "미얀마 문제의 경우 바이든 대통령이 먼저 언급하고 문 대통령이 공감했다"며 "중국 문제는 협의해 나가자는 정도지 구체적 논의는 없었다"고 설명했다.

양 정상은 이날 통화에서 가급적 조속히 포괄적 대북전략을 함께 마련하자는 데 공감대를 가졌지만 북핵과 관련해 CVID(완전하고 검증가능하며 돌이킬 수 없는 비핵화) 논의는 나오지 않은 것으로 알려졌다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr