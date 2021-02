디시즌팩토리, 몸캠피싱 및 피씽 무료상담 진행

몸캠피싱은 2010년대 이후로 끊임없이 발생하고 있는 인터넷 협박, 핸드폰 해킹, 영상물 등을 활용하는 범죄이다.

몸캠피싱의 가장 큰 특징은 피해자에게 동영상 유포 협박을 가하고 금전을 요구하는 것이다.

범죄 조직들은 체계를 개편하고 중국의 조직들과 국내의 조직들이 결탁해 심각한 사회적 문제로 커지고 있다. 특히 중국에서 활동 중인 조직들은 유인책을 모집해서 국내로 보내 국내의 조직들은 피해자로부터 협박으로 갈취한 돈을 현금화 및 송금하는 역할을 담당하고 있다.

대다수 중국조직에서 활동 중인 총책들은 국내 수사기관의 수사망을 피하기 위해 ‘대포폰’이나 중국 채팅 어플인 ‘위쳇’ 등 치밀함을 보여 근절이 어려운 상황이다.

몸캠피씽의 발생건수가 매년 늘어나기 시작하자 안랩은 `2020년 상반기 주요 보안위협 Top 5`에서 몸캠피씽을 주요 보안 위협으로 지정해 주의를 당부하였으며, 방송통신위원회는 아동·청소년을 보호하기 위해 지난달부터 사이버안심존 앱에 몸캠피씽 방지 기능을 추가하는 등 다양한 시도들이 이어지고 있다. 그럼에도 불구하고 발생건수는 여전히 늘어나고 있는 추세다.

인터넷 협박 및 동영상 유포협박 유형의 범죄로 핸드폰 해킹을 동반해 각별한 주의가 필요한 상황이며, 피해를 입었을 때는 보안회사를 찾아야 한다.

이러한 가운데, IT기업 ‘디시즌팩토리’가 동영상 유포협박과 몸캠피싱 피해자들을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

해당 기업은 다년간 구축한 데이터베이스를 토대로 유포차단 솔루션, 24시간 모니터링 서비스를 제공하고 있다. 상담을 진행한 뒤 즉각적으로 영상의 유포 차단에 임하고 있으며, 작업을 완료한 이후에도 실시간 모니터링 작업들을 제공한다.

관계자는 “인터넷 협박 및 핸드폰 해킹이 결합된 범죄인 몸캠피씽의 해결을 위해선 기술력이 필요하다”라며 “기술력이 확보되지 않은 곳을 이용했을 때는 피해의 규모만을 스스로 키우는 셈이다”라고 당부했다.

한편 ‘디시즌팩토리’는 늘어나는 ‘몸캠’ 피해자들을 돕기 위해 24시간 무료상담과 대처서비스를 제공하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr