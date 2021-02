[아시아경제 김봉주 기자] 13살의 아이가 "아빠가 때린다"며 경찰에 신고해 학대 현장에서 벗어나는 사건이 벌어졌다.

3일 MBN뉴스는 흉기까지 꺼내 들고 아들을 폭행한 아버지가 현행범으로 경찰에 체포됐다고 보도했다.

MBN에 따르면, 지난달 31일 오후 4시 40분쯤 서울의 한 다세대 주택에서 아동학대 신고가 접수됐다.

신고자는 아버지에게 폭행을 당하던 13살 소년 A 군이었다.

당시 아버지는 술에 취해 A 군을 발로 때리고 흉기까지 꺼내든 것으로 전해졌다.

경찰은 A 군의 아버지를 아동복지법 위반 혐의로 현행범 체포했고, A 군과 분리조치 했다.

경찰은 아버지와 주변인 진술 등을 통해 상습폭행 여부 등 정확한 범행 경위를 조사 중이다.

