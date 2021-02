[아시아경제 이기민 기자] 쿠데타를 일으킨 미얀마 군부가 전 집권당 소속 의원 등 약 400명에 대해 구금 조치를 풀었다고 교도 통신이 3일 보도했다.

아웅산 수치 국가고문이 이끈 민주주의 민족동맹(NLD) 소속 한 의원은 이날 통신에 군부가 구금된 이들을 석방하고 귀가 지시를 내렸다고 전했다.

지난해 11월 총선에서 승리한 이들은 1일 의회 개원식에 참석하려다 군부에 의해 구금됐다. 현재 수치 고문과 윈 민 대통령 등 문민정부 고위 인사들은 여전히 구금 상태인 것으로 전해졌다.

미얀마 군부의 쿠데타 이후 각국에서는 우려를 표하며 수치 고문의 석방을 요구하고 있다. 우리 외교부도 전날 대변인 명의의 성명을 통해 "아웅산 수치 국가고문 등 구금된 인사들의 즉각적인 석방을 촉구한다"고 밝혔다.

