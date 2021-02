“국내 개통 후 해외반출 전화 ‘해외발신’ 표시된다”… 해외발신 미표시 악용 범죄 예방 기대

해외서 사용하는 국내 개통 인터넷전화(070 등) 해외발신표시 시행

출국 외국인 및 폐업 법인 사전 고지 후 실시간 이용중지

AI 기반 기술개발(가짜음성 탐지 등) 통한 기술적 대응 강화

설 앞두고 전 국민 주의문자 발송 및 캠페인 전개

[아시아경제 구은모 기자] 다음달부터 국내 개통 후 해외 반출된 인터넷전화에도 해외발신이 표시된다. 이번 조치로 그동안 해외발신 표시가 되지 않는 점을 악용한 보이스피싱 등 범죄 예방에도 도움이 될 전망이다.

3일 과학기술정보통신부와 방송통신위원회, 금융위원회, 경찰청은 보이스피싱 등 피해 확산 우려와 함께 지난해 6월 발표한 범부처 보이스피싱 척결 종합대책에 대한 후속 대책의 일환으로 이용자들의 주의를 당부하고 통신서비스 부정사용 방지를 위한 제도적·기술적 대응을 강화한다고 밝혔다.

먼저 정부는 사업자별로 시스템 개선을 통해 국내에서 개통된 인터넷 전화라도 해외에서 발신할 때에는 ‘해외발신’ 표시가 이뤄지도록 조치할 방침이다. 그동안 국내 개통 인터넷전화는 국내번호를 보유해 해외로 반출돼 이용했을 때 해외발신 표시가 되지 않는 점을 악용하는 사례들이 지속적으로 보고돼왔다. 해당 조치는 오는 3월부터 6월까지 순차적으로 시행될 예정이다.

또한 최근 출국 외국인·폐업 법인 명의의 휴대폰을 이용해 보이스피싱 등 범죄조직에 악용되고 있다는 분석이 있는 만큼 이달부터 법무부·국세청과 협력해 외국인이 출국하거나 법인이 폐업할 경우 일정기간이 지나면 사전 고지를 거쳐 휴대폰 이용이 중지되도록 조치할 계획이다.

아울러 올해부터는 사회문제 해결형 연구·개발(R&D) 사업으로 인공지능(AI) 기술을 응용해 보이스피싱을 사전 예측하거나 가짜음성 등을 탐지하는 기술(음성·텍스트 딥러닝 기술 기반 보이스피싱 예방 기술개발)을 개발·적용해 갈수록 지능화하는 보이스피싱 범죄에 선제적으로 대응할 방침이다.

정부는 모든 국민을 대상으로 경고·주의 문자도 발송한다. 최근 휴대폰 문자나 소셜네트워크서비스(SNS) 등으로 코로나19 재난지원금 지급이나 대출 상담, 연말정산 환급금, 설 택배 배송시간 확인 등을 빙자해 출처 불명의 인터넷주소(URL) 접속이나 악성앱의 설치를 유도하거나 가족이나 지인을 사칭해 통화할 수 없는 상황을 가장해 다른 사람 전화번호로 개인정보를 요구하는 사례가 발생하고 있다.

이에 따라 정부는 이동통신 3사의 협조를 얻어 관련 사례와 함께 클릭 금지 및 즉시 신고, 해당 가족·지인에게 먼저 확인하는 등의 행동요령을 담은 경고·주의 문자를 전 국민 대상으로 발송할 계획이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr