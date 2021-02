남양주FC U-15 선수단 버스 가로수 충돌‥1명 사망·30명 중경상

학생 1명 사망… 버스 기사 등 3명 중상

[아시아경제 라영철 기자] 경남 산청군의 한 도로 내리막길에서 남양주 FC 중학생 축구클럽 선수단이 탄 전세 버스가 가로수를 들이받는 사고가 발생했다.

2일 시에 따르면 이날 오후 12시 39분쯤 남양주 FC 축구클럽 U-15 선수단 31명을 태운 버스가 경남 산청군 단성면 방목리 일대 내리막길에서 가로수와 충돌했다.

이 사고로 중학생 A군(15)이 크게 다쳐 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 버스 운전기사 B씨(61)와 C군(14) 등 3명도 크게 다쳤으며, 나머지 27명도 경상을 입고 진주제일병원과 산청의료원 등 인근 병원으로 이송돼 치료 중이다.

경찰 조사 결과 남양주 FC 축구클럽 U-15 선수단은 이날 오전 훈련을 위해 숙소에서 생초2 생활체육구장으로 이동하던 중에 사고를 당했다.

선수단은 1일부터 오는 10일까지 진행되는 축구 대회에 참가하기 위해 지난달 29일 산청군에 도착한 것으로 전해졌다.

경찰은 브레이크 파열에 의한 사고로 추정하고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

한편, 이날 오후 사고 소식을 보고받은 조광한 남양주시장은 조규일 진주시장에게 유선으로 신속한 사고 수습을 위한 협조를 요청한 뒤 현지로 떠났다. 남양주시 관계자들도 진주시와 협력해 후속 조치에 나선 것으로 전해졌다.

남양주 FC 축구클럽은 U-12 30~40명, U-15 29명 등 총 60여 명으로 구성, 운영하고 있다.

