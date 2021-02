강동구 안심스카우트 대원 21명 모집

1~5일 범죄 취약계층 안심귀가 지원 및 여성범죄 취약지역 순찰 통한 범죄예방 강화

[아시아경제 박종일 기자] 여성친화도시 강동구(구청장 이정훈)가 ‘안심귀가스카우트’ 대원을 1일부터 5일까지 5일간 모집한다.

구는 범죄 취약계층 안심귀가 지원 및 여성범죄 취약지역 순찰을 위해 안심스카우트 대원 21명을 모집한다.

근무 조건은 월~금요일 주 14시간 근무, 서울시 생활임금(시급 1만710원)을 적용, 월 89만9640원이 지급된다.

모집공고일 현재 만 18세 이상의 강동구민으로서 사명감과 봉사정신이 투철, 스카우트 역할을 적극적으로 수행할 수 있는 신체 건강한 자라면 누구나 가능하다. 자세한 내용은 강동구청 홈페이지 채용공고에서 확인할 수 있다.

안심스카우트는 10개의 거점으로 운영하며 대원들은 자율방범대, 방범순찰대 등 지역내 민간 기관과 함께 거점별로 유흥업소 밀집지역, 다가구주택 골목길 등 여성범죄 취약지역을 순찰한다.

또, 대원들은 늦은 시간 혼자 귀가하는 여성 및 청소년이 안심하고 귀가할 수 있도록 집 앞까지 동행한다.

안심귀가지원은 월요일 오후 10시부터 12시까지, 화요일부터 금요일까지는 오후 10시부터 다음날 새벽 1시까지 운영하며 지정된 장소 도착 전 강동구청 상황실로 연락하거나 ‘안심이 앱’ 등을 통해 신청하면 이용할 수 있다.

이정훈 강동구청장은 “범죄 예방을 위해 최일선에서 활동하는 안심스카우트 대원에 많은 지원 바란다”며 “범죄 취약지역에 대한 안전대책을 강화, 범죄에 취약한 여성 및 청소년들이 안심할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

