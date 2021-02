[아시아경제 라영철 기자] 여주시 강천면 주민들이 '강천역 유치 추진위원회'를 발족했다.

여주시는 2일 "박시선 여주시의회 의장 등은 1일 열린 발족식에서 반드시 강천역을 유치할 수 있도록 협력하기로 했다"고 밝혔다.

시에 따르면 '강천역 유치 추진위원회'로 명칭을 정하고, 공동위원장에는 박시선 여주시의장, 이충렬 이장협의회장, 신병달 체육회장을 선출했다.

박시선 공동위원장은 "강천역 유치가 반드시 이루어질 것으로 믿으며 강천면민의 하나 된 모습을 보여주자"고 포부를 밝혔다.

한편, 강천역 유치 추진위원회는 시민에게 강천역 신설에 대한 홍보와 주민 공감대를 이뤄 범시민 동의 서명을 요청하는 등 강천역 유치 활동을 펼쳐 나갈 계획이다.

여주=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr