[종합] 4월 보선 앞둔 여야, 친북 vs 친일 '프레임 경쟁' 본격화

'北 원전 추진 의혹', '한일 해저터널' 두고 논쟁 격화

與 "野, 저급한 정치", "망국적 매카시즘"

野 "반일 선거 시도하나", "참 못된 사람들"

[아시아경제 임주형 기자] 4·7 서울시장 보궐선거가 가까워지는 가운데 정치권에서 친북(親北)·친일(親日) 등 이른바 '프레임 경쟁'이 본격화하고 있다. 앞서 국민의힘에서 '북한 원전 건설 추진' 의혹을 제기하면서 "이적행위"라는 표현을 써가며 비판을 쏟아내자, 더불어민주당은 야당의 '한일 해저터널' 검토 언급을 두고 "친일 DNA가 발동했다"고 응수하고 나선 것이다.

앞서 지난달 29일 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 입장문을 내고, 정부가 비밀리에 북한에 원자력 발전소 건설을 추진했다는 의혹을 제기한 바 있다.

당시 김 위원장은 "문 정부가 대한민국 원전을 폐쇄하고 북한에 극비리에 원전을 지어주려 했다"며 "원전 게이트를 넘어 정권의 운명을 흔들 수 있는 충격적인 이적행위"라고 주장했다.

이후 야당에서는 해당 의혹에 대한 문재인 대통령·여당의 진상규명을 촉구하고 나섰다. 같은 당 주호영 원내대표는 1일 의원총회에서 "불법 탈원전 정책을 몰아붙이는 한편에서 핵무기를 손에 든 김정은에게 원전을 지어주려 했다는 것은 대한민국 안보를 위협하는 이적행위"라고 질타했다.

국민의힘 초선 의원 31명은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 해당 의혹에 대해 "남탈북원(남한은 탈원전 북한은 원전 건설) 게이트"라고 규정하면서 "(문재인 정부가) 나머지 임기를 무사히 끝내는 길은 의혹을 밝히는 것뿐"이라고 강조하기도 했다.

이에 대해 여당은 '철지난 색깔론'이라는 취지로 즉각 반박하고 나섰다. 이낙연 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "선거에 닥치면 색깔론을 들고 나오는 야당이 저급한 정치를 이어간다"고 비판을 쏟아냈다.

같은 당 김태년 원내대표 또한 야당의 의혹 제기에 대해 "망국적 매카시즘"이라고 규정하며 비판의 목소리를 높였다.

한편, 민주당에서도 야당에 대한 이른바 '친일 논란'이 불거지기도 했다. 야당에서 가덕도와 일본 간 '한일 해저터널'을 연결하는 사업을 제안하자, 이를 두고 친일 정책이라며 질타하고 나선 것이다.

김 위원장은 1일 부산시당에서 현장 비대위 회의를 열고 "국민의힘은 가덕도 신공항 건설을 적극 지지한다"며 "가덕도와 일본 규슈를 잇는 한일 해저터널 건설도 적극적으로 검토해나갈 것"이라고 밝혔다.

이 가운데 최인호 민주당 수석대변인은 이날 브리핑에서 해저터널에 대해 "일본의 팽창적 외교정책과 대륙진출 야심에 이용될 수 있다"며 "한일 간 정치외교역사 문제가 해결되지 않은 상태에서 느닷없이 선거용 해저터널을 주장하는 것에 국민이 공감하기 어려울 것"이라고 비판했다.

그러면서 "회의에서 북풍·친일 DNA를 말했더니 참석자들이 전적으로 공감했다"며 "국민의힘의 나쁜 선거용 DNA를 사라지게 하는 첩경은 국민의 심판"이라고 강조했다.

부산시장 보궐선거에 출마한 박인영 민주당 예비후보 또한 이날 "일본만 이롭게 하는 한일해저 터널 공약. 국민의힘은 친일당인가"라며 "한일 양국의 전문가는 물론이고, 국민 판단으로도 한일 해저터널은 일본의 장기적 편익 독점이 예상되는 사업"이라고 주장했다.

이를 두고 야권은 즉각 '선거에 반일 감정을 이용하려 한다'는 취지로 비판하고 나섰다.

하태경 국민의힘 의원은 2일 TBS 라디오 인터뷰에서 "이런 식으로 반일 선거를 하느냐"며 "김대중·노무현 전 대통령도 과거 한일 해저터널을 추진했는데, 두 대통령도 친일 DNA가 있다고 할 것인가"라고 되물었다.

무소속 홍준표 의원 또한 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "민주당이 또 반일 프레임을 짜는 것을 보니 참 못된 사람들이라는 생각이 문득 든다"며 "영국과 프랑스가 경쟁심으로 그렇게 사이가 좋지 않아도 도버해협을 해저터널로 연결해 양국이 공존·공영하지 않나"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr