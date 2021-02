[포토]김성희 마포구의회 의원 마포현대아파트 입주민 감사패 받아

[아시아경제 박종일 기자] 마포구의회 김성희 의원(국민의힘, 아현동·도화동)이 2일 마포현대아파트 입주민으로부터 감사패를 받았다.

김성희 의원은 지난 2018년 지방선거를 통해 의회에 첫 입성한 초선 의원으로 17~19대 대통령 후보, 서울시 교육감, 마포구청장 등의 유세의전 및 수행실장을 맡으면서 오랫동안 정계에서 경력을 쌓았다.

현재는 후반기 마포구의회 행정건설위원장 직무를 수행하는 한편 여의도연구원 정책자문위원으로도 활동하고 있다.

평소 현장을 직접 찾아다니며 주민의 애로사항을 수렴해 숙원사업 해소를 위해 노력한 그는, 소통과 화합을 통한 열정적인 의정활동을 인정받아 입주민으로부터 감사패를 받았다.

전달식은 사회적 거리두기 방역지침을 준수하며 마포구의회 1층 회의실에서 진행했다.

김성희 의원은 "주민을 위해 구의원으로서 당연히 해야 할 일이어서 정중히 사양했지만 입주민 여러분의 감사 표시를 거절하는 것도 예의가 아니어서 감사패를 받게 됐다"며"더 부지런하게 의정활동을 하라는 격려로 생각하며 앞으로도 지역주민을 위해 구석구석을 꼼꼼히 살피는 의정활동을 펼치도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr