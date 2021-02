병원 없는 소요동에 '이동식 병원'‥ 의료 취약 노인 '무료 진료'

[아시아경제 라영철 기자] 동두천시 소요동 행정복지센터는 '찾아가는 이동병원' 민관 협력 사업을 이달부터 시행한다고 2일 밝혔다.

시에 따르면 이동식 병원 사업은 내과·신경과 위주의 진료와 처방 및 약 조제를 연 2회 이상 시행한다. 경로당 어르신 건강관리와 치매 인식 개선 사업 등은 매월 2개소씩 선정해 방문 서비스로 진행한다.

이번 민관 협력 사업은 소요동 행정복지센터와 경기도립 노인전문 동두천병원, 소요동 지역사회보장협의체의 3자 협약으로 이뤄지며, 이달 18일부터 시행할 예정이다.

이에 따라 소요동 행정복지센터는 기획·홍보와 장소 제공 협조를, 경기도립 노인전문 동두천병원은 의료와 치매 예방지원 서비스를, 소요동 지역사회보장협의체는 의료복지 사각지대 발굴 연계 등의 역할을 맡는다.

한편, 동두천시에는 병·의원 98개소와 약국 41개소가 있으나, 소요동에는 병원이 없고, 약국만 1개소가 있어, 의료 인프라가 8개 동 중에서 가장 열악하다.

소요동 관계자는 "이동식 병원 협약은 지역사회 건강 서비스 연계 기반을 구축하고, 의료 취약 계층인 노인 무료 검진을 통한 건강 관리로, 의료 복지 체감도를 높이는 데 크게 기여할 것으로 예상한다"고 기대했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr