[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 2일 오후 신길4동에 위치한 공원을 찾아 운동하고 있는 주민과 대화를 나누었다.

채 구청장은 신길4동과 6동 소재의 주요 사업지를 순찰, 추진상황을 점검, 주민들과 만나 소통하는 시간을 가졌다.

채 구청장은 이 날 신길4동 주민센터를 들러 직원들을 격려, 우신초등학교 통학로 일대를 살폈다. 이 후 신길6동으로 이동, 신풍역 부근의 마을 휴식공간 조경, 시설물 관리 현황 확인, 영진시장 도시정비 재개발 사업 부지를 찾아 공정 진행상황을 점검했다.

