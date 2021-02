구리시, 국토부 교통문화지수 전년比 18위→6위 껑충

[아시아경제 라영철 기자] 경기 구리시가 국토교통부가 발표한 2020년 전국 교통문화지수 실태조사에서 인구 30만 명 미만 지방자치단체 중 6위를 기록하며 전년도 18위에서 12단계 상승했다.

구리시는 2일 "교통안전 분야에서는 전국 평균을 상회하며 1그룹으로 평가받아 상승 폭이 컸다"며 이같이 밝혔다.

교통안전공단 조사 결과에 따르면, 이번 평가에서 83.01점을 받았으며 2018년 72.81점, 2019년 80.34점으로 매년 꾸준한 상승세를 이어가고 있다.

이에 대해 시는 그동안 어린이 보호구역 내 정비 사업과 보행자 안전을 위한 사업 추진 등의 교통안전 정책을 꾸준히 펼쳐온 결과로 분석했다.

교통문화지수는 229개 지방자치단체를 대상으로 운전행태·보행행태·교통안전 분야 수준을 평가하는 지표로 매년 한국교통안전공단이 발표한다.

안승남 시장은 "앞으로도 교통안전을 위해 역량을 집중해 지속해서 추진하고, 시민들도 교통안전 수칙 준수를 생활화해 교통 안전 도시 구리, 시민 행복 특별시 조성에 적극적으로 협조해 달라"고 당부했다.

